Трамп угрожает возобновить жесткие бомбардировки Ирана из-за сбитого вертолета

Президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Ирану жесткими ударами. Заявление прозвучало на фоне того, что Тегеран сбил американский вертолет Apache.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

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Что известно о заявлении Трампа относительно ударов по Ирану?

По словам Трампа, США в любой момент могут нанести жесткие удары по Ирану. Президент подчеркнул, что имеет самую мощную армию в мире, которую он построил сам.

Я не хочу вам этого говорить, но я мог бы это сделать (атаковать Иран – 24 Канал). У нас самые мощные вооруженные силы, я построил эту армию. Мы много дали Украине при Байдене. Он дал много денег, очень много. Настоящий мошенник,

– заявил Трамп.

Глава государства отметил, что США уже мощно атаковали Иран 9 июня, и планируют повторить удары 10 июня. Он добавил, что "Вашингтон посмотрит на сделку", потому что договоренности уже очень близко.

Мы очень близки к договоренности, но нас постоянно водят за нос и играют с нами, будто мы наивные, потому что мы уже устали,

– сказал президент.

Также Трамп заявил, что США изымали с рынка миллионы баррелей иранской нефти, что помогло сдержать цены. По его словам, эту информацию ранее не разглашали, чтобы не навредить операции.

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Иранские военные сбили боевой вертолет США. На инцидент отреагировал и глава Белого дома Дональд Трамп. Он уточнил, что на борту находились двое пилотов – оба остались невредимыми и находятся в безопасности.

Дональд Трамп заявил, что США могут объявить "полную победу" над Ираном в течение ближайших двух недель. По словам президента, переговоры с Ираном продолжаются – Тегеран якобы готов пойти на значительные уступки, речь идет даже об отказе от ядерного оружия.

В воскресенье, 7 июня, Иран впервые с апреля атаковал Израиль, впоследствии ЦАХАЛ обстрелял исламскую республику в ответ. После того премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что он не будет наносить новых ударов.