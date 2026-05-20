США и Израиль хотели вернуть к власти в Иране политика, который обещал "стереть Израиль с карты"
- США и Израиль планировали сменить режим в Иране, поддерживая возвращение Махмуда Ахмадинежада к власти.
- Ахмадинежад был ранен во время израильской атаки, но выжил и исчез из поля зрения, разочаровавшись в плане смены режима.
В первые дни войны в Иране президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху планировали сменить режим в Тегеране и поставить во главе страны бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. Он известен своими антиамериканскими и антиизраильскими заявлениями.
О деталях американо-израильского плана пишет The New York Times.
Как США и Израиль планировали сменить власть?
Через несколько дней после того, как Израиль убил верховного лидера Ирана Али Хаменеи и других высших должностных лиц режима, президент Трамп размышлял над сменой режима в Тегеране.
Выбор пал на Махмуда Ахмадинежада, бывшего президента Ирана. Во время своего пребывания у власти в 2005 – 2013 годах он был известен радикальными взглядами.
В первый день войны экс-президент был ранен в результате израильской атаки по его дому в Тегеране. Израильским военным удалось убить охранников Ахмадинежада, которые были стражами орпуса исламской революции. Этот удар был направлен на то, чтобы освободить политика от домашнего ареста и привести к власти. Он выжил, но после промаха разочаровался в плане смены режима и исчез. Его местонахождение и состояние здоровья неизвестны.
Американские чиновники отмечают, что в первые дни войны США и Израиль пытались найти прагматика, который смог бы возглавить страну. Была информация, что некоторые в иранском режиме будут готовы работать с Соединенными Штатами даже, если этих людей нельзя будет назвать "умеренными" в своих взглядах.
Трамп, ослепленный успехом рейда американских войск в Каракасе и похищением Николаса Мадуро, надеялся воплотить эту же модель и в Тегеране. Он рассчитывал найти политика, готового сотрудничать со Штатами, как это делает нынешняя руководительница Венесуэлы Делси Родригес.
Кто такой Махмуд Ахмадинежад?
Ахмадинежад был президентом Ирана (напомним, что в этой стране высшим должностным лицом является Верховный лидер) с 2005 по 2013 год. Он призвал "стереть Израиль с карты мира", был решительным сторонником ядерной программы Ирана и яростным критиком Соединенных Штатов.
Также политик был известен тем, что жестоко расправлялся с инакомыслием в стране. Экс-президент уверял якобы в "Иране не было ни одного гея" и отрицал факт Холокоста.
После своего президентства Ахмадинежад имел открытые конфликты с лидерами режима и обвинял их в коррупции. Он хотел баллотироваться на выборах и в дальнейшем, однако был дисквалифицирован. Последние годы передвижения политика все больше ограничивались его домом в Тегеране.
В 2019 году экс-президент сказал в интервью, что Иран и США должны налаживать сотрудничество. Ахмадинежада обвиняли в слишком тесных связях с Западом и даже в шпионаже в пользу Израиля.
В 2022 году Махмуд Ахмадинежад стал одним из немногих иранских политиков, которые осудили российско-украинскую войну. 2 марта 2022 года он опубликовал пост в соцсетях в поддержку Украины, где назвал Россию "сатанинской страной".
Какие последние новости войны в Иране?
Лидеры Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ обратились к Трампу с просьбой воздержаться от запланированного военного удара по Ирану. Они считают, что сейчас есть шанс достичь реального соглашения. По их мнению, будущие договоренности могут быть приемлемыми как для Соединенных Штатов, так и для всех стран Ближнего Востока. Дональд Трамп отметил, что важным условием этого соглашения является полный отказ Ирана от ядерного оружия.
СМИ пишут, что Иран готов передать обогащенный уран, но выдвигает условие. 400 килограммов высокообогащенного урана должно быть переданы России через посредничество Пакистана.
После возвращения из Китая президент США должен принять решение относительно дальнейшей политики США в отношении Ирана. Среди вариантов – возможно возобновление военных ударов. В Вашингтоне уже подготовлены как сценарии эскалации, так и частичного вывода войск из региона.