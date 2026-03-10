Россия не будет вмешиваться в войну на Ближнем Востоке, – Пит Гегсет
- Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт между США и Ираном.
- Гегсет отметил хороший телефонный разговор между Трампом и Путиным, что подтверждает возможность мира между Украиной и Россией.
Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт с Ираном. Он также назвал разговор Трампа с Путиным "сильным звонком".
Об этом Пит Гегсет сообщил во время брифинга с журналистами в Пентагоне.
Что известно о заявлении Гегсета?
Глава Пентагона сообщил, что Россия не будет оказывать помощь Ирану. Он также прокомментировал телефонный разговор Трампа с Путиным.
Президент поддерживает прочные отношения с мировыми лидерами, что создает для нас возможности и варианты очень динамичным образом. Те, кто присутствовал, сказали, что это был сильный звонок,
– отметил Гегсет.
Напомним, что на фоне сообщений о помощи России Ирану спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф направил Москве жесткое предупреждение. Иран признал получение помощи, но не уточнил ее детали.
По словам главы Пентагона, разговор между Трампом и Путиным подтвердил вероятное приближение мира между Украиной и Россией. Он добавил, что обе страны не должны быть вовлеченными в еще один конфликт.
Последние новости о помощи Ирану от России
Россия предоставляет Ирану разведывательные данные об американских объектах, также в "Шахедах", которые запускает Иран, есть российские компоненты.
Президент Зеленский заявил, что Россия передает Ирану компоненты и технологии для БпЛА, помогая в войне на Ближнем Востоке.
Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что Трамп не планирует жестко давить на Путина и избегает прямой конфронтации с президентом России.