Я поймал его первым, – Трамп прокомментировал ликвидацию Хаменеи и покушения на себя

Президент США Дональд Трамп заявил, что опередил планы Ирана относительно покушений на него. Он добавил, что успел первым ликвидировать Али Хаменеи.

Дональд Трамп отметил, что атака США по Ирану была "чрезвычайно успешной". Об этом лидер США сообщил во время телефонного разговора с главным корреспондентом ABC News Джонатаном Карлом.

Как Трамп прокомментировал убийство Хаменеи?

Президент Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Иране после смерти аятоллы. Атака уничтожила большинство потенциальных преемников Хаменеи.

, Я поймал его раньше, чем он меня. Они пытались дважды. Ну, я поймал его первым,

– сказал Трамп.

Относительно того, как долго продлится война, президент сказал, что, вероятно, это будет соглашение на четыре – пять недель. Он добавил, что готов и к более длинному "варианту".

Трамп также отметил, что гибель трех американских военных является "частью войны", на которой потери неизбежны. Он подчеркнул, что во время всех операций, которые он проводил в Венесуэле, прошлым летом в Иране и сейчас, общее количество погибших американцев всего 3 человека.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?