Дональд Трамп наголосив, що атака США по Ірану була "надзвичайно успішною". Про це лідер США повідомив під час телефонної розмови з головним кореспондентом ABC News Джонатаном Карлом.

Як Трамп прокоментував вбивство Хаменеї?

Президент Дональд Трамп прокоментував ситуацію в Ірані після смерті аятоли. Атака знищила більшість потенційних наступників Хаменеї.

Я спіймав його раніше, ніж він мене. Вони намагалися двічі. Ну, я спіймав його першим,

– сказав Трамп.

Щодо того, як довго триватиме війна, президент сказав, що, ймовірно, це буде угода на чотири – п'ять тижнів. Він додав, що готовий й до довшого "варіанту".

Трамп також зазначив, що загибель трьох американських військових є "частиною війни", на якій втрати неминучі. Він підкреслив, що під час всіх операцій, які він проводив у Венесуелі, минулого літа в Ірані та зараз, загальна кількість загиблих американців всього 3 людини.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?