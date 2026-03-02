Дональд Трамп отметил, что атака США по Ирану была "чрезвычайно успешной". Об этом лидер США сообщил во время телефонного разговора с главным корреспондентом ABC News Джонатаном Карлом.

Как Трамп прокомментировал убийство Хаменеи?

Президент Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Иране после смерти аятоллы. Атака уничтожила большинство потенциальных преемников Хаменеи.

, Я поймал его раньше, чем он меня. Они пытались дважды. Ну, я поймал его первым,

– сказал Трамп.

Относительно того, как долго продлится война, президент сказал, что, вероятно, это будет соглашение на четыре – пять недель. Он добавил, что готов и к более длинному "варианту".

Трамп также отметил, что гибель трех американских военных является "частью войны", на которой потери неизбежны. Он подчеркнул, что во время всех операций, которые он проводил в Венесуэле, прошлым летом в Иране и сейчас, общее количество погибших американцев всего 3 человека.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?