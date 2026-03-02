Дональд Трамп отметил, что атака США по Ирану была "чрезвычайно успешной". Об этом лидер США сообщил во время телефонного разговора с главным корреспондентом ABC News Джонатаном Карлом.
Как Трамп прокомментировал убийство Хаменеи?
Президент Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Иране после смерти аятоллы. Атака уничтожила большинство потенциальных преемников Хаменеи.
, Я поймал его раньше, чем он меня. Они пытались дважды. Ну, я поймал его первым,
– сказал Трамп.
Относительно того, как долго продлится война, президент сказал, что, вероятно, это будет соглашение на четыре – пять недель. Он добавил, что готов и к более длинному "варианту".
Трамп также отметил, что гибель трех американских военных является "частью войны", на которой потери неизбежны. Он подчеркнул, что во время всех операций, которые он проводил в Венесуэле, прошлым летом в Иране и сейчас, общее количество погибших американцев всего 3 человека.
Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?
Иранский дрон попал в британскую базу "Акротири" на Кипре. Страна уже эвакуирует семьи с базы в качестве временной меры.
Россия осудила удары США и Израиля по Ирану, но не готова активно поддерживать Тегеран. Война против Украины ограничивает ее способность оказывать Ирану поддержку.
США не планируют вводить наземные войска в Иран. Дональд Трамп вместо этого делает ставку на длительную воздушную кампанию.