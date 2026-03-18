США приказали всем своим посольствам мира немедленно пересмотреть безопасность, – The Washington Post

Госдепартамент США приказал всем своим посольствам немедленно провести оценку состояния безопасности. Такое распоряжение выдали на фоне атак Ирана по миссиям страны.

Приказ поступил от заместителя министра по вопросам управления Джейсона Эванса. Об этом сообщили в Washington Post.

Почему США выдали такое указание?

Подобные приказы еще раньше направлялись посольствам на Ближнем Востоке, но на этот раз распоряжение распространилось на все дипломатические представительства США в мире.

В издании заявили, что Государственный департамент отказался от каких-либо комментариев.

Посольство в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), частично стало "невозобновляемым" после атаки дрона в этом месяце, а части крыши вообще обвалились,

– отметили в издании.

С начала американо-израильских ударов 28 февраля Иран и его союзники атаковали посольства США, из-за чего часть миссий закрыли, а персонал сразу эвакуировали.

