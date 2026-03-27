Трампу стало "скучно" от войны с Ираном, он хочет "двигаться дальше", – СМИ

Дональд Трамп демонстрирует "усталость" от войны с Ираном, что уже влияет на риторику его администрации. В Белом доме не могут согласовать четкую формулировку конфликта – от отрицания слова "война" до жестких заявлений об ударах.

Это создает ощущение растерянности и внутреннего раскола во власти США. Об этом сообщает MS NOW.

Что известно об отношении Трампа к войне с Ираном?

Президент США Дональд Трамп все больше демонстрирует "усталость" от войны с Ираном, что отражается в противоречивой риторике его администрации. В Белом доме фактически нет единого подхода к тому, как объяснять американцам и миру этот конфликт.

По информации американских медиа, Трамп пытается избегать прямого признания полномасштабной войны. Он неоднократно избегает этой формулировки, чтобы не поднимать вопрос о необходимости официального разрешения Конгресса, однако в своих выступлениях иногда все же использует слово "война".

Такой подход лишь усиливает ощущение, что президент стремится дистанцироваться от затяжного конфликта. Аналитики считают, что изменение тона связано именно с личной усталостью Трампа от войны, которая затянулась и не дает быстрых результатов.

В то же время в самом Белом доме звучат значительно более жесткие заявления. Часть команды настаивает на продолжении силового давления на Иран и использует агрессивную риторику.

Официально же администрация пытается называть войну "военной операцией" или "активными боевыми действиями", избегая четких определений. Это еще больше подчеркивает разрыв между публичными сигналами и реальной ситуацией.

Кроме того, коммуникационная стратегия администрации вызывает критику из-за попыток подать войну в упрощенном или даже развлекательном формате. Некоторые информационные материалы, в частности видео с элементами мемов, вызвали возмущение среди ветеранов и экспертов.

Критики отмечают, что такие подходы "обесценивают войну и человеческие потери". По мнению аналитиков, именно "усталость" Трампа от конфликта может объяснять такую непоследовательность. Президент одновременно стремится снизить накал и показать силу, что приводит к противоречивым сигналам как для американского общества, так и для союзников.

[Трампу] немного надоедает Иран. Не то чтобы он жалел об этом или что-то такое – ему просто скучно, и он хочет двигаться дальше,

– сказал высокопоставленный чиновник.

Без четкой позиции США рискуют потерять доверие партнеров, а противники могут использовать информационный хаос в свою пользу.

