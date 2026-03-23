"Мы –не политические пешки": военные США возмущены операцией Трампа в Иране

28 февраля армия США совместно с израильскими военными начала масштабную вооруженную операцию, направленную против иранского режима. В то же время решение Дональда Трампа по Ирану вызвало неоднозначную реакцию как на международной арене, так и внутри самих Соединенных Штатов.

Об этом пишет издание HuffPost, ссылаясь на интервью с военными США, которые информируют о низком моральном духе, разочарование и потерю иллюзий. Некоторые говорят о возможности покинуть армию.

Поддерживают ли действия Трампа военные США?

Один из военных чиновников отметил, что американские войска сталкиваются с проблемами из-за недостаточного уровня защиты и просчетов в планировании. По его словам, удары иранских баллистических ракет и ударных БпЛА уже имеют серьезные последствия, которые в дальнейшем могут дестабилизировать ситуацию.

Он также сообщил, что проведение наземной операции против Ирана обернулось бы катастрофой, поскольку сейчас план действий на такой случай отсутствует.

Мы даже не можем полностью защитить ни одну наземную базу на театре военных действий,

– заявил военный.

В комментарии HuffPost ветеранка, которая наставляет молодых офицеров, заявила, что военнослужащие США все чаще говорят о потере веры. Они говорят: "Мы не хотим умирать за Израиль – мы не хотим быть политическими пешками".

Еще один резервист, который поддерживает связь с действующими военными, также подтвердил, что слышит подобные настроения. Он добавил, что в последнее время солдаты все чаще обращаются по поводу отказа от службы по убеждениям. Резервист отметил, что только за последние две недели он уже шесть раз передавал информацию о таких лицах, подчеркнув, что за почти 20 лет службы с подобными ситуациями не сталкивался.

Исполнительный директор Центра по вопросам совести и войны Майк Приснер отметил, что ранее организация получала от 50 до 80 обращений в год от военнослужащих, которые отказывались от службы. Тогда как в марте ситуация резко изменилась – количество таких обращений выросло примерно на 1000%. Теперь в центр ежедневно обращается как минимум один военный с подобным запросом.

Впрочем издание пишет, что пока массового увольнения со службы в армии США не наблюдается. Источники говорят, что среди военных чувствуется недовольство, но вместе с тем – готовность подчиняться обстоятельствам.

Но недовольство и проблемы с моральным духом могут снизить шансы кампании Трампа на успех – и привести к изменениям в среде военнослужащих, которые могут иметь последствия для системы национальной безопасности Америки,

– говорится в HuffPost.

Резервисты отметили, что основой гнева военнослужащих США является отсутствие четкой и понятной аргументации, оправдывающей войну с Ираном.

Важно! Действия Трампа в Иране вызывают беспокойство среди стран Европы. Лидеры ЕС опасаются, что американский лидер сократит поддержку для Украины, поскольку будет занят другим важным направлением – Ираном. В то же время Европа все же демонстрирует умеренную и сдержанную поддержку США против Тегерана. Это связано с желанием избежать разрыва трансатлантических отношений.

