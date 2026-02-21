Если Трамп начнет войну против Ирана: есть очень невыгодный для России сценарий
- Дональд Трамп может начать войну против Ирана, что будет иметь серьезное влияние на Россию, в частности из-за конкуренции на нефтяном рынке.
- Россия заинтересована в войне США против Ирана, чтобы повысить цены на нефть, но не хочет быстрого свержения иранского режима.
Дональд Трамп может начать войну против Ирана. Если это произойдет, то будет иметь серьезное влияние на Россию, но при определенных обстоятельствах, Владимир Путин попытается использовать это в свою пользу.
Журналистка, психологиня Лариса Волошина рассказала 24 Каналу, что, хоть Россия и Иран являются частями вести зла, но обе страны также являются конкурентами на нефтяном рынке. Китай покупает 90% иранской нефти и сокращает покупку российской.
Как война США против Ирана повлияет на Россию?
Лариса Волошина считает, что затяжная война между Соединенными Штатами Америки и Ираном была бы выгодна Кремлю. Путину наоборот не пойдет на пользу, если иранцы заключат сделку с Дональдом Трампом.
Тогда санкции будут сняты, а нефть Ирана потечет на рынки. Это России невыгодно. Ведь эта нефть под санкциями и ее за бесценок покупает только Китай. Если же она окажется на нефтяных рынках, то россияне потеряют выгоду от собственной продажи,
– отметила она.
Россия заинтересована, чтобы началась агрессия США против Ирана, но чтобы она не привела к быстрому свержению режима аятолл.
Если же США ввяжутся в войну, начнут блокировать китайские танкеры, черную торговлю иранской нефтью с Китаем, а финансируемые Ираном хуситы начнут топить американские крейсеры, то цена на нефть очень быстро вырасти и Россия получает прибыль,
– сказала журналистка.
Она подытожила, что Кремль заинтересован, чтобы Трамп начал войну с Ираном, но не хочет, чтобы победил иранский народ.
Интересно, что на фоне угроз эскалации с Ираном позиции Дональда Трампа в США ослабляются, а риск политической нестабильности растет. По словам президента Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Бориса Пинкуса, Белый дом вряд ли начнет военную операцию против Ирана из-за бизнес-интересов Трампа и его окружения в странах Персидского залива и возможных рисков для Израиля.
Нападут ли США на Иран?
Армия США наращивает силы на Ближнем Востоке и готовится к потенциально длительной операции против Ирана. Это может стать гораздо серьезнее предыдущих ударов. Параллельно США продолжают дипломатические переговоры с Тегераном по ядерной программе, хотя достичь соглашения пока сложно.
По данным Axios, администрация Трампа готовится к масштабной военной операции против Ирана,, которая может начаться уже в ближайшие недели из-за решенных вопросов ядерной программы. США наращивают силы на Ближнем Востоке, перебрасывая десятки истребителей, авианосцы, боевые корабли и системы ПВО.
Американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в эти выходные, однако Трамп еще не принял окончательного решения, учитывая риски эскалации и политические последствия. Подготовка сил свидетельствует о готовности к действиям, но не гарантирует их начала.