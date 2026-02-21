Журналистка, психологиня Лариса Волошина рассказала 24 Каналу, что, хоть Россия и Иран являются частями вести зла, но обе страны также являются конкурентами на нефтяном рынке. Китай покупает 90% иранской нефти и сокращает покупку российской.
Как война США против Ирана повлияет на Россию?
Лариса Волошина считает, что затяжная война между Соединенными Штатами Америки и Ираном была бы выгодна Кремлю. Путину наоборот не пойдет на пользу, если иранцы заключат сделку с Дональдом Трампом.
Тогда санкции будут сняты, а нефть Ирана потечет на рынки. Это России невыгодно. Ведь эта нефть под санкциями и ее за бесценок покупает только Китай. Если же она окажется на нефтяных рынках, то россияне потеряют выгоду от собственной продажи,
– отметила она.
Россия заинтересована, чтобы началась агрессия США против Ирана, но чтобы она не привела к быстрому свержению режима аятолл.
Если же США ввяжутся в войну, начнут блокировать китайские танкеры, черную торговлю иранской нефтью с Китаем, а финансируемые Ираном хуситы начнут топить американские крейсеры, то цена на нефть очень быстро вырасти и Россия получает прибыль,
– сказала журналистка.
Она подытожила, что Кремль заинтересован, чтобы Трамп начал войну с Ираном, но не хочет, чтобы победил иранский народ.
Интересно, что на фоне угроз эскалации с Ираном позиции Дональда Трампа в США ослабляются, а риск политической нестабильности растет. По словам президента Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Бориса Пинкуса, Белый дом вряд ли начнет военную операцию против Ирана из-за бизнес-интересов Трампа и его окружения в странах Персидского залива и возможных рисков для Израиля.
Нападут ли США на Иран?
Армия США наращивает силы на Ближнем Востоке и готовится к потенциально длительной операции против Ирана. Это может стать гораздо серьезнее предыдущих ударов. Параллельно США продолжают дипломатические переговоры с Тегераном по ядерной программе, хотя достичь соглашения пока сложно.
По данным Axios, администрация Трампа готовится к масштабной военной операции против Ирана,, которая может начаться уже в ближайшие недели из-за решенных вопросов ядерной программы. США наращивают силы на Ближнем Востоке, перебрасывая десятки истребителей, авианосцы, боевые корабли и системы ПВО.
Американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в эти выходные, однако Трамп еще не принял окончательного решения, учитывая риски эскалации и политические последствия. Подготовка сил свидетельствует о готовности к действиям, но не гарантирует их начала.