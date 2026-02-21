Журналістка, психологиня Лариса Волошина розповіла 24 Каналу, що, хоч Росія та Іран є частинами вісті зла, але обидві країни також є конкурентами на нафтовому ринку. Китай купує 90% іранської нафти та скорочує купівлю російської.

Як війна США проти Ірану вплине на Росію?

Лариса Волошина вважає, що затяжна війна між Сполученими Штатами Америки та Іраном була б вигідна Кремлю. Путіну навпаки не піде на користь, якщо іранці укладуть угоду з Дональдом Трампом.

Тоді санкції будуть зняті, а нафта Ірану потече на ринки. Це Росії невигідно. Адже ця нафта під санкціями і її за безцінь купує тільки Китай. Якщо ж вона опиниться на нафтових ринках, то росіяни втратять вигоду від власного продажу,

– зауважила вона.

Росія зацікавлена, щоб розпочалася агресія США проти Ірану, але щоб вона не призвела до швидкого повалення режиму аятол.

Якщо ж США ув'яжуться у війну, почнуть блокувати китайські танкери, чорну торгівлю іранською нафтою з Китаєм, а фінансовані Іраном хусити почнуть топити американські крейсери, то ціна на нафту дуже швидко вирости й Росія отримує прибутки,

– сказала журналістка.

Вона підсумувала, що Кремль зацікавлений, аби Трамп розпочав війну з Іраном, але не хоче, щоб переміг іранський народ.

Цікаво, що на тлі загроз ескалації з Іраном позиції Дональда Трампа у США послаблюються, а ризик політичної нестабільності зростає. За словами президента Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Бориса Пінкуса, Білий дім навряд чи почне військову операцію проти Ірану через бізнес-інтереси Трампа та його оточення в країнах Перської затоки й можливі ризики для Ізраїлю.

Чи США нападуть на Іран?