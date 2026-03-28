В Reuters рассказали, какую часть ракетного арсенала Ирана уже уничтожили США

США сейчас могут с уверенностью говорить об уничтожении примерно трети ракетного арсенала Ирана. Иранцы прячут их в подземных бункерах, но это не всегда помогает.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники в разведке.

Какой объем ракетного арсенала уничтожили США в Иране?

В США заявляют об уничтожении трети ракетного арсенала Ирана. Еще около трети ракет имеют неопределенный статус: часть из них могли повредить или уничтожить во время ударов, а другие – оказались под завалами в подземных туннелях и бункерах.

В то же время собеседники отмечают, что даже при таких потерях Иран сохраняет значительный ракетный потенциал и, вероятно, сможет восстановить часть вооружения после завершения боевых действий.

Подобная ситуация и с беспилотниками: есть определенная уверенность в уничтожении примерно трети их парка, однако точные масштабы потерь остаются предметом оценок.

Такие выводы не полностью совпадают с публичными заявлениями президента США Дональд Трамп, который ранее утверждал, что Ирану "осталось очень мало ракет". В то же время он признавал, что даже небольшой остаток представляет серьезную угрозу – в частности для Ормузского пролива.

По словам представителя Пентагона, интенсивность атак иранских ракет и дронов с начала войны снизилась примерно на 90%. Кроме того, американские силы повредили или уничтожили более двух третей военной инфраструктуры Ирана, связанной с ракетами, беспилотниками и флотом.

Операция США, известная как "Epic Rage" ("Эпическая Ярость"), по оценкам Центрального командования, продвигается по плану или даже быстрее. В общем удары были нанесены по более 10 тысячам военных целей, а также по предприятиям, которые занимаются производством вооружений. 92% крупных судов иранского флота, по заявлениям, было уничтожено.

В то же время ключевая проблема для оценки результатов – отсутствие точных данных об изначальных запасах Ирана, значительная часть которых хранилась в подземных укрытиях.

Израильские военные ранее оценивали довоенный арсенал Ирана примерно в 2500 баллистических ракет. По их данным, около 70%, или 335, пусковых установок уже выведены из строя, однако уничтожить остальные будет значительно сложнее.

Несмотря на масштабные удары, Иран продолжает демонстрировать способность к атакам. В частности, недавно были осуществлены пуски баллистических ракет и дронов по Объединенным Арабским Эмиратам, а также впервые использованы ракеты большой дальности для удара по военной базе Диего-Гарсия.

Эксперты обращают внимание, что разветвленная сеть подземных объектов позволяет Ирану хранить часть вооружения. По оценкам, страна может до сих пор иметь около 30% своего ракетного потенциала, а главный вопрос – насколько их хранилища были повреждены ударами.

