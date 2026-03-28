В Reuters рассказали, какую часть ракетного арсенала Ирана уже уничтожили США
- США уничтожили примерно треть ракетного арсенала Ирана, но Иран сохраняет значительный ракетный потенциал.
- Интенсивность атак иранских ракет и дронов снизилась примерно на 90%, а более двух третей военной инфраструктуры было повреждено или уничтожено.
США сейчас могут с уверенностью говорить об уничтожении примерно трети ракетного арсенала Ирана. Иранцы прячут их в подземных бункерах, но это не всегда помогает.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники в разведке.
Какой объем ракетного арсенала уничтожили США в Иране?
В США заявляют об уничтожении трети ракетного арсенала Ирана. Еще около трети ракет имеют неопределенный статус: часть из них могли повредить или уничтожить во время ударов, а другие – оказались под завалами в подземных туннелях и бункерах.
В то же время собеседники отмечают, что даже при таких потерях Иран сохраняет значительный ракетный потенциал и, вероятно, сможет восстановить часть вооружения после завершения боевых действий.
Подобная ситуация и с беспилотниками: есть определенная уверенность в уничтожении примерно трети их парка, однако точные масштабы потерь остаются предметом оценок.
Такие выводы не полностью совпадают с публичными заявлениями президента США Дональд Трамп, который ранее утверждал, что Ирану "осталось очень мало ракет". В то же время он признавал, что даже небольшой остаток представляет серьезную угрозу – в частности для Ормузского пролива.
По словам представителя Пентагона, интенсивность атак иранских ракет и дронов с начала войны снизилась примерно на 90%. Кроме того, американские силы повредили или уничтожили более двух третей военной инфраструктуры Ирана, связанной с ракетами, беспилотниками и флотом.
Операция США, известная как "Epic Rage" ("Эпическая Ярость"), по оценкам Центрального командования, продвигается по плану или даже быстрее. В общем удары были нанесены по более 10 тысячам военных целей, а также по предприятиям, которые занимаются производством вооружений. 92% крупных судов иранского флота, по заявлениям, было уничтожено.
В то же время ключевая проблема для оценки результатов – отсутствие точных данных об изначальных запасах Ирана, значительная часть которых хранилась в подземных укрытиях.
Израильские военные ранее оценивали довоенный арсенал Ирана примерно в 2500 баллистических ракет. По их данным, около 70%, или 335, пусковых установок уже выведены из строя, однако уничтожить остальные будет значительно сложнее.
Несмотря на масштабные удары, Иран продолжает демонстрировать способность к атакам. В частности, недавно были осуществлены пуски баллистических ракет и дронов по Объединенным Арабским Эмиратам, а также впервые использованы ракеты большой дальности для удара по военной базе Диего-Гарсия.
Эксперты обращают внимание, что разветвленная сеть подземных объектов позволяет Ирану хранить часть вооружения. По оценкам, страна может до сих пор иметь около 30% своего ракетного потенциала, а главный вопрос – насколько их хранилища были повреждены ударами.
США топят иранский флот
Дональд Трамп заявил, что США потопили 46 военных кораблей Ирана. Сам он якобы советовал их захватывать, но военные считают уничтожение "веселее и безопаснее".
Среди прочих было потоплен иранский фрегат IRIS Dena в Индийском океане.
Против него США использовали торпеду Mark 48 Advanced Capability (ADCAP) – одну из самых мощных противокорабельных систем в распоряжении страны.