Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела у розвідці.

Який обсяг ракетного арсеналу знищили США в Ірані?

У США заявляють про знищення третини ракетного арсеналу Ірану. Ще близько третини ракет мають невизначений статус: частину з них могли пошкодити або знищити під час ударів, а інші – опинилися під завалами в підземних тунелях і бункерах.

Водночас співрозмовники наголошують, що навіть за таких втрат Іран зберігає значний ракетний потенціал і, ймовірно, зможе відновити частину озброєння після завершення бойових дій.

Подібна ситуація і з безпілотниками: є певна впевненість щодо знищення приблизно третини їхнього парку, однак точні масштаби втрат залишаються предметом оцінок.

Такі висновки не повністю збігаються з публічними заявами президента США Дональд Трамп, який раніше стверджував, що Ірану "залишилося дуже мало ракет". Водночас він визнавав, що навіть невеликий залишок становить серйозну загрозу – зокрема для Ормузької протоки.

За словами представника Пентагону, інтенсивність атак іранських ракет і дронів з початку війни знизилася приблизно на 90%. Крім того, американські сили пошкодили або знищили понад дві третини військової інфраструктури Ірану, пов’язаної з ракетами, безпілотниками та флотом.

Операція США, відома як "Epic Rage" ("Епічна Лють"), за оцінками Центрального командування, просувається за планом або навіть швидше. Загалом удари були завдані по понад 10 тисячах військових цілей, а також по підприємствах, які займаються виробництвом озброєнь. 92% великих суден іранського флоту, за заявами, було знищено.

Водночас ключова проблема для оцінки результатів – відсутність точних даних про початкові запаси Ірану, значна частина яких зберігалася в підземних укриттях.

Ізраїльські військові раніше оцінювали довоєнний арсенал Ірану приблизно у 2500 балістичних ракет. За їхніми даними, близько 70%, або 335, пускових установок вже виведено з ладу, однак знищити решту буде значно складніше.

Попри масштабні удари, Іран продовжує демонструвати здатність до атак. Зокрема, нещодавно було здійснено пуски балістичних ракет і дронів по Об’єднаних Арабських Еміратах, а також вперше використано ракети великої дальності для удару по військовій базі Дієго-Гарсія.

Експерти звертають увагу, що розгалужена мережа підземних об’єктів дозволяє Ірану зберігати частину озброєння. За оцінками, країна може досі мати близько 30% свого ракетного потенціалу, а головне питання – наскільки їх сховища були пошкоджені ударами.

