Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США якобы могли бы завершить войну в Украине, если бы действительно стремились к мирному урегулированию. По его словам, Вашингтон больше не выступает посредником, а остается стороной, которая поддерживает Киев.

Об этом пишут росСМИ.

Смотрите также После атаки на Петербург: Лавров в очередной раз сказал о готовности к переговорам и раскритиковал Киев

Какое заявление сделал Лавров?

Лавров заявил, что США нельзя считать нейтральной стороной в российско-украинской войне. По его мнению, Вашингтон продолжает поддерживать Украину, а потому не выполняет роль посредника.

Лавров напомнил, что во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что при его президентстве полномасштабной войны не произошло бы. В то же время российский министр считает, что нынешняя политика Белого дома не отличается от курса предыдущей администрации.

То, что сказал Марко Рубио о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном: эта война, которая началась при Байдене, стала войной Трампа,

– заявил Лавров.

По его словам, заявления американских чиновников свидетельствуют о том, что Вашингтон не отказался от поддержки Киева даже после смены власти в США.

Глава МИД России также заявил, что военные действия могли бы прекратиться путем переговоров, если бы американская сторона действительно настойчиво продвигала собственные мирные инициативы. Лавров отметил, что поддерживает рабочие контакты с государственным секретарем США Марко Рубио и недавно обсуждал с ним ситуацию вокруг Украины.

"Учитывая то, что сказал Марко Рубио, фактически уже нет разницы в подходах США и Европы", – сказал глава российского МИДа.

В то же время он признал, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом диалог между Москвой и Вашингтоном активизировался. Однако, по оценке российской стороны, этот диалог пока не привел к изменениям в вопросе военной поддержки Украины.

Почему этим россияне противоречат сами себе?

В заявлениях российского руководства о роли США в войне против Украины появились противоречия. Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты должны быть привлечены к мирному процессу и фактически допускал возможность договоренностей с Вашингтоном.

В то же время он отверг роль стран Европейского Союза как посредников, аргументируя это их поддержкой Украины. По логике Путина, посредничество возможно только при условии нейтральности сторон.

Зато министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет обратное. Он отметил, что США не могут быть посредником, поскольку поддерживают Украину в войне.

В Кремле одновременно озвучивают взаимоисключающие подходы к роли Вашингтона. Это в очередной раз демонстрирует отсутствие единой позиции российского руководства относительно возможных переговоров.