"Сила, способная взять Россию за горло": Дуда сказал, кто может заставить Путина закончить войну
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что только Соединенные Штаты могут заставить Россию прекратить войну в Украине, поскольку дипломатические усилия Европы не дали результатов.
- Президент Болгарии Румен Радев отметил необходимость последовательных действий европейских лидеров для достижения мира в Украине, отметив, что Европа должна иметь собственное видение мира.
Сегодня только Соединенные Штаты являются той силой, которая способна заставить российского президента Владимира Путина прекратить войну в Украине. Дипломатические усилия Европы не смогли этого сделать.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Польши Анджея Дуды во время пресс-конференции, которые цитирует PAP.
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Почему Дуда считает, что США единственные смогут остановить Россию
На вопрос журналистов о мире в Украине и роли, которую должна играть Европа в этом вопросе, Дуда ответил, что политическим субъектом, который сейчас вовлечен в мирный процесс, является президент США Дональд Трамп.
По состоянию на сегодня, если кто-то способен заставить Россию и Владимира Путина прекратить войну в Украине, то это исключительно сила (США – 24 Канал), которая может взять Россию за горло,
– сказал польский глава во время совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радевым.
Как отметил Дуда, предыдущие усилия европейских лидеров по достижению мира, включая встречи с Путиным, не дали ощутимых результатов.
Каково мнение президента Болгарии по этому вопросу
Румен Радев, отвечая на тот же вопрос, сказал, что европейские лидеры должны быть последовательными в своих действиях, направленных на прекращение боевых действий в Украине.
По мнению болгарского лидера, мирная инициатива Трампа "разошлась" с вызовами и задачами, которые европейские лидеры хотели реализовать.
Президент Болгарии также оценил, что в этой ситуации Европа должна выработать собственное видение мира, ведь нынешние действия европейских политиков "преимущественно сосредоточены на том, как продолжать войну, а не на том, как ее завершить".