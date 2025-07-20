В войне в Украине произошел поворотный момент, – экс-глава Госдепа США

Бывшая руководительница Государственного департамента США времен Джорджа Буша Кондолиза Райз высказалась о последних высказываниях Дональда Трампа. По словам американского дипломата, это стало "поворотным моментом" в усилиях главы Белого дома по урегулированию войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Что сказала Кондолиза Райз о заявлениях Трампа?

Я думаю, что лучшая новость, которую мы можем дать украинскому народу, заключается в том, что США и Европа наконец пришли к согласию относительно идеи, что Владимира Путина не остановить словами. Его остановят только тогда, когда он поверит, что не может пойти дальше, не может побеждать больше,

– заявила она в четверг во время дискуссии на Форуме безопасности в Аспене в Колорадо.

Слова Райз прозвучали после заявления Трампа, что США введут санкции против России, если Кремль не согласится на прекращение огня с Украиной в течение 50 дней. Он также пригрозил вторичными пошлинами до 100% для стран, которые продолжают импортировать энергоносители из РФ.

Райз признала, что введение таких санкций может быть непростой задачей, ведь основные покупатели российской нефти – Китай и Индия. В то же время она подчеркнула, что Москва все равно почувствует последствия.

"Если вы Китай... с экономикой, которая не в лучшем состоянии... или Индия, которая действительно не хочет быть на неправильной стороне этого, возможно, вы начнете думать о том, действительно ли эти скидки на российскую нефть того стоят", – указала она.

Кроме этого, Райз раскритиковала администрацию Байдена за задержки в предоставлении военной помощи Украине. Она убеждена: если бы Вашингтон передал Киеву все необходимое в начале, когда "русские отставали", Украина имела бы шанс победить в войне.

К слову, ранее Дональд Трамп также пообещал предоставить Украине 17 Patriot. В то же время доподлинно неизвестно, о чем говорится: о целях системы, или же о пусковых установках.