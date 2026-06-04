Путин заявил, что лучше остановить войну полностью, а не "приостановить"

Российский диктатор вспомнил о переговорах с Украиной и заявил, что для их проведения не нужно прекращать бои. Владимир Путин признал, что лучше остановить войну полностью.

Об этом пишет пропагандистское росСМИ ТАСС.

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Что говорит Путин о "приостановлении" войны?

Российский диктатор во время общения с журналистами и пропагандистами заявил, что для начала переговорного процесса по войне в Украине не обязательно приостанавливать боевые действия.

По словам Владимира Путина, "лучшим вариантом" является полное прекращение войны, а не ее "приостановление".

Лучше остановить войну в целом, а не приостанавливать боевые действия,

– сказал российский президент.

Ранее диктатор говорил, что Кремль не против вести переговоры с Европой. Зато его удивила реакция европейцев, когда тот предложил экс-канцлера Германии Герхарда Шредера на кандидатуру переговорщика.

Кстати, президент Украины направил открытое письмо Владимиру Путину, в котором призвал прекратить войну. Ведь, по приведенным данным разведки, Россия рассматривает войну еще на 2027 и 2028 годы.

А представитель Кремля Дмитрий Песков впервые отреагировал на обращение Владимира Зеленского. В России ответили, что если украинский лидер хочет поговорить, то может приехать в Москву в любое время.