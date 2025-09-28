Война закончится переговорами, но Зеленский должен знать, что Украина будет защищена, – Рютте
- Марк Рютте считает, что война России против Украины завершится переговорами, но Зеленский должен знать, что Украина будет защищена после мирного соглашения.
- Рютте отметил, что Путин хочет полной победы, но все же понимает, что это невозможно, и война, вероятно, закончится переговорами.
Марк Рютте считает, что война России против Украины в конце концов завершится переговорами. Однако Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Владимир Зеленский должен знать, что его страна будет защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Марка Рютте, который цитирует издание Clash Report.
Что сказал Рютте о будущем войны в Украине?
Марк Рютте заявил, что российский президент Владимир Путин "хочет всего", то есть полной победы над Украиной в войне. Но, по мнению генсека НАТО, глава страны-агрессора понимает, что это невозможно.
Нидерландский чиновник заметил, что, как и каждый конфликт, в конце концов в Украине война закончится.
Не каждый конфликт заканчивается переговорами. Я имею в виду, что Вторую мировую войну, к счастью, мы выиграли. Кстати, холодную войну мы выиграли благодаря Рональду Рейгану и Маргарет Тэтчер. Но я думаю, что в случае с Украиной, вероятнее всего, все закончится переговорами,
– объяснил Рютте.
Однако он отметил, что при таком развитии событий президент Владимир Зеленский должен знать, что Украина после заключения мирного соглашения или долгосрочного перемирия будет защищена.
Марк Рютте высказался относительно войны в Украине / Видео с аккаунта Clash Report в соцсети Х
Кстати, специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов в эфире 24 Канала отметил, что существуют факторы, которые могут заставить Владимира Путина изменить свое решение о войне в Украине. Среди этих факторов есть как внутренние и военные проблемы в России, так и внешнее давление и санкции.
Какова сейчас ситуация с мирными переговорами Украины и России?
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москва проигнорировала предложения о двусторонней встрече Зеленского и Путина, а также трехсторонней – с участием Дональда Трампа. Американский политик раскритиковал Кремль, отметив, что Россия теряет много людей без значительных достижений.
Владимир Зеленский предположил, что для Владимира Путина что для Владимира Путина встреча с ним была бы неудачей. Ведь российский лидер не стремится к реальным переговорам и окончанию войны.
Интересно, что секретарь СНБО Рустем Умеров отмечал, что Украина и Россия сейчас ведут переговоры только по гуманитарным вопросам, в частности по освобождению военнопленных. Относительно других инициатив прогресса со стороны Москвы – нет.