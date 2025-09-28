Марк Рютте считает, что война России против Украины в конце концов завершится переговорами. Однако Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Владимир Зеленский должен знать, что его страна будет защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Марка Рютте, который цитирует издание Clash Report.

Что сказал Рютте о будущем войны в Украине?

Марк Рютте заявил, что российский президент Владимир Путин "хочет всего", то есть полной победы над Украиной в войне. Но, по мнению генсека НАТО, глава страны-агрессора понимает, что это невозможно.

Нидерландский чиновник заметил, что, как и каждый конфликт, в конце концов в Украине война закончится.

Не каждый конфликт заканчивается переговорами. Я имею в виду, что Вторую мировую войну, к счастью, мы выиграли. Кстати, холодную войну мы выиграли благодаря Рональду Рейгану и Маргарет Тэтчер. Но я думаю, что в случае с Украиной, вероятнее всего, все закончится переговорами,

– объяснил Рютте.

Однако он отметил, что при таком развитии событий президент Владимир Зеленский должен знать, что Украина после заключения мирного соглашения или долгосрочного перемирия будет защищена.

Марк Рютте высказался относительно войны в Украине / Видео с аккаунта Clash Report в соцсети Х

Кстати, специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов в эфире 24 Канала отметил, что существуют факторы, которые могут заставить Владимира Путина изменить свое решение о войне в Украине. Среди этих факторов есть как внутренние и военные проблемы в России, так и внешнее давление и санкции.

Какова сейчас ситуация с мирными переговорами Украины и России?