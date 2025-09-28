Марк Рютте вважає, що війна Росії проти України зрештою завершиться перемовинами. Однак Генеральний секретар НАТО наголосив, що Володимир Зеленський має знати, що його країна буде захищена після будь-якої мирної угоди чи припинення вогню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Марка Рютте під час промови у Військовій академії США Вест-Пойнт.

Що сказав Рютте про майбутнє війни в Україні?

Марк Рютте заявив, що російський президент Володимир Путін "хоче всього", тобто повної перемоги над Україною у війни. Але, на думку генсека НАТО, очільник країни-агресорки розуміє, що це неможливо.

Нідерландський посадовець зауважив, що, як і кожен конфлікт, зрештою в Україні війна закінчиться.

Не кожен конфлікт закінчується переговорами. Я маю на увазі, що Другу світову війну, на щастя, ми виграли. До речі, холодну війну ми виграли завдяки Рональду Рейгану та Маргарет Тетчер. Але я думаю, що в випадку з Україною, найімовірніше, все закінчиться переговорами,

– пояснив Рютте.

Однак він зауважив, що за такого розвитку подій президент Володимир Зеленський повинен знати, що Україна після укладення мирної угоди або довгострокового перемир'я буде захищена.

Марк Рютте висловився щодо війни в Україні / Відео з акаунту Clash Report у соцмережі Х

До речі, фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов в етері 24 Каналу зазначив, що існують фактори, які можуть змусити Володимира Путіна змінити своє рішення щодо війни в Україні. Серед цих факторів є як внутрішні та військові проблеми в Росії, так і зовнішній тиск та санкції.

Яка зараз ситуація з мирними перемовинами України та Росії?