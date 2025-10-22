Столтенберг озвучил единственный способ закончить войну в Украине
- Йенс Столтенберг считает, что единственный способ закончить войну в Украине – это убедить Путина, что он не победит на поле боя из-за высокой цены контроля над Украиной.
- Экс-генсек НАТО подчеркивает необходимость долгосрочной военной поддержки Украины, которую готовы предоставить США и европейские союзники НАТО.
Йенс Столтенберг назвал единственный способ, как можно закончить войну России против Украины. По словам экс-генсека, нужно убедить президента России Владимира Путина, что он не победит на поле боя.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Йенса Столтенберга в интервью для ведущей CNN Кристиан Аманпур.
Что сказал Столтенберг об окончании войны в Украине?
На фоне новостей о подготовке к новому саммиту Трампа и Путина бывший генеральный секретарь НАТО отметил, что с Россией нужно разговаривать, чтобы продемонстрировать силу.
Единственный способ положить конец войне в Украине – убедить Путина, что он не победит на поле боя. Не думаю, что мы можем заставить Путина изменить свои убеждения. Его цель – контролировать Украину. Но, по моему мнению, мы можем изменить его расчеты, чтобы он понял, что цена, которую придется заплатить за контроль над Украиной, слишком высока,
– объяснил Столтенберг.
Он также отметил, что единственный способ сделать это – предоставлять Украине военную поддержку. Ведь ситуация за столом переговоров тесно связана с ситуацией на поле боя.
"Мы должны быть преданы долгосрочной военной поддержке Украины. Хорошая новость: США дали четко поняли, что продолжат оказывать военную помощь Украине, а европейцы и другие союзники НАТО четко заявили, что готовы платить", – резюмировал экс-генсек НАТО.
Йенс Столтенберг высказался относительно способа закончить войну в Украине / Видео с аккаунта Кристиан Аманпур в соцсети Х
Справочно! Йенс Столтенберг был генеральным секретарем НАТО с 2014 по 2024 годы. На этом посту сейчас его заменил экс-премьер Нидерландов Марк Рютте.
Кстати, украинский историк Ярослав Грицак предположил в эфире 24 Канала, что война в нашем государстве может завершиться благодаря дипломатии, а не на поле боя. Эксперт также отметил, что путь к миру будет сложным и не принесет быстрого облегчения.
Как можно заставить Путина закончить войну против Украины?
Владимир Зеленский считает, что усиление противовоздушной обороны Украины и предоставление дальнобойного оружия, такого как ракеты Tomahawk, могут остановить Путина в ведении войны. Президент также подчеркнул важность поддержки США для Киева.
Дональд Трамп также заявлял, что может заставить Путина завершить войну против Украины. Об этом американский лидер говорил накануне встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Интересно, что бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал 24 Каналу, что Китай и Саудовская Аравия могут заставить Путина закончить войну из-за их влияния на Россию. В то же время, по мнению дипломата, достичь такого давления на страну-агрессора будет сложно.