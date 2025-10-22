Столтенберг озвучив єдиний спосіб закінчити війну в Україні

Єнс Столтенберг назвав єдиний спосіб, як можна закінчити війну Росії проти України. За словами ексгенсека, потрібно переконати президента Росії Володимира Путіна, що він не переможе на полі бою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Єнса Столтенберга в інтерв'ю для ведучої CNN Крістіан Аманпур.

До теми Була загроза опинитись у пастці: чи міг Путін навмисно зірвати зустріч з Трампом

Що сказав Столтенберг про закінчення війни в Україні?

На тлі новин про підготовку до нового саміту Трампа та Путіна колишній генеральний секретар НАТО зазначив, що з Росією потрібно розмовляти, щоб продемонструвати силу.

Єдиний спосіб покласти край війні в Україні – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. Не думаю, що ми можемо змусити Путіна змінити свої переконання. Його мета – контролювати Україну. Але, на мою думку, ми можемо змінити його розрахунки, щоб він зрозумів, що ціна, яку доведеться заплатити за контроль над Україною, занадто висока,

– пояснив Столтенберг.

Він також зауважив, що єдиний спосіб зробити це – надавати Україні військову підтримку. Адже ситуація за столом переговорів тісно пов'язана із ситуацією на полі бою.

"Ми маємо бути віддані довгостроковій військовій підтримці України. Добра новина: США дали чітко зрозуміли, що продовжать надавати військову допомогу Україні, а європейці та інші союзники НАТО чітко заявили, що готові платити", – резюмував ексгенсек НАТО.

Єнс Столтенберг висловився щодо способу закінчити війну в Україні / Відео з акаунту Крістіан Аманпур у соцмережі Х

Довідково! Єнс Столтенберг був генеральним секретарем НАТО з 2014 по 2024 роки. На цій посаді наразі його замінив експрем'єр Нідерландів Марк Рютте.

До речі, український історик Ярослав Грицак припустив в етері 24 Каналу, що війна в нашій державі може завершитися завдяки дипломатії, а не на полі бою. Експерт також зазначив, що шлях до миру буде складним і не принесе швидкого полегшення.

Як можна змусити Путіна закінчити війну проти України?