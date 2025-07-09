Трамп наконец-то понял, что Путин не хочет заканчивать войну против Украины, – The Telegraph

Дональд Трамп наконец пришел к выводу: несмотря на все его усилия по прекращению войны в Украине, президент России Владимир Путин просто не заинтересован в окончании конфликта. Теперь американский лидер должен сосредоточиться на военной помощи Украине и санкциях против РФ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал редактора по вопросам обороны и иностранных дел Кона Кофлина для The Telegraph.

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Как Трамп осознал, что Путин не хочет прекращать войну в Украине

В материале отмечается, что, хотя каждому, кто хоть немного интересуется войной в Украине, было совершенно очевидно: Путин настроен вести войну, пока не достигнет своих целей – полного подчинения Украины Кремлю. Однако Трамп настаивал на своем стремлении к мирному соглашению.

Несмотря на то, что его предвыборное обещание прекратить боевые действия в течение 24 часов после вступления в должности не было реализовано, он инвестировал огромный политический капитал в переговоры о прекращении огня в Украине.

От публичного унижения украинского лидера Владимира Зеленского в Овальном кабинете до постоянного подхалимства к российскому лидеру, которого он называл "гением" и хвалил за "сообразительность", Трамп неустанно пытался убедить Путина принять его план прекращения огня,

– пишет автор.

В определенный момент, заставив Зеленского принять его предложения, Трамп был настолько уверен, что российский лидер последует его примеру, что предсказал, что Путин "не нарушит своего слова" после того, как намекнул, что Россия подпишется под условиями. Это было еще в феврале.

"Хотя Трамп продолжал поддерживать регулярный контакт с российским лидером, он осознал, что Путин, в конце концов, просто "подцепляет меня", чтобы выиграть время для своей военной кампании в Украине", – говорится в статье.

Окончательно Трампу все стало понятно относительно российского диктатора после последнего телефонного разговора с ним 3 июля. После этого Путин совершил одну из крупнейших воздушных атак на Украину, а американский лидер заявил, что он "разочарован" результатом разговора.

Впоследствии произошли дальнейшие масштабные атаки России, а 9 июля Москва начала свою крупнейшую атаку беспилотников по Украине после того, как Трамп обвинил Путина в куче "криков" в адрес США.

Он всегда очень милый, но оказывается, что это ничего не значит,

– пожаловался Трамп.

Что же теперь будет делать Трамп

Кон Кофлин пишет, что использование Путиным доброй воли Трампа, возможно, не только спровоцировало гневную реакцию лидера США. Это может стать значительным поворотным моментом в конфликте, в частности приведет к возобновлению поставок Америкой современного вооружения в Киев.

"Пока Трамп считал, что существует реальный шанс достичь прорыва с Путиным, он неохотно поддерживал военные поставки в Украину на достаточном уровне для поддержки военных усилий Киева. Только на прошлой неделе – перед последним телефонным разговором Трампа с Путиным – Белый дом подтвердил, что прекращает поставки критически важного оружия в Украину, чтобы "поставить интересы Америки на первое место"", – говорится в материале.

Однако гнев Трампа из-за уклончивой тактики Путина заставил его отменить это решение, и президент дал разрешение на отправку американского оборонительного оружия Украине. Кроме того, американский лидер серьезно рассматривает возможность одобрения законопроекта Сената, который предлагает значительное усиление санкций против России за отказ прекратить войну.

Эти меры, если они будут полностью внедрены, могут оказать серьезное влияние на конечный результат конфликта в Украине,

– пишет автор.

В конце концов тактика промедления Путина в переговорах с Трампом не привела ни к одному ощутимому улучшению действий России на поле боя, а последние сообщения свидетельствуют, что летнее военное наступление Москвы потерпит неудачу лишь через несколько недель после его начала. Если россияне не смогли достичь ни одного существенного прорыва в то время, когда украинцы страдали от острой нехватки помощи США, вряд ли им станет лучше, если Трамп возобновит военную поддержку Киева.

Российское вооружение уязвимо, что показал недавний конфликт между Израилем и Ираном, а если добавить к этому еще ужасное состояние российской экономики, то любой шаг Вашингтона о введении дальнейших санкций против Москвы может означать, что Путин внезапно окажется в очень опасном положении.

Поэтому если, как Трамп неоднократно заявлял, его конечной целью является прекращение войны в Украине, он может обнаружить, что политика военной поддержки Украины и ударов по экономике России в конце концов окажется гораздо успешнее, чем просто сидеть и ждать того, пока Путин начнет играть в его пользу.