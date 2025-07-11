Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал редактора з питань оборони та закордонних справ Кона Кофліна для The Telegraph.

До теми Трамп вперше використає повноваження президента для відправки зброї Україні, – Reuters

Як Трамп усвідомив, що Путін не хоче припиняти війну в Україні

У матеріалі зазначається, що, хоча кожному, хто хоч трохи цікавиться війною в Україні, було абсолютно очевидно: Путін налаштований вести війну, доки не досягне своїх цілей – повного підкорення України Кремлю. Однак Трамп наполягав на своєму прагненні до мирної угоди.

Попри те, що його передвиборча обіцянка припинити бойові дії протягом 24 годин після вступу на посад не була реалізована, він інвестував величезний політичний капітал у переговори щодо припинення вогню в Україні.

Від публічного приниження українського лідера Володимира Зеленського в Овальному кабінеті до постійного підлабузництва до російського лідера, якого він називав "генієм" і хвалив за "кмітливість", Трамп невпинно намагався переконати Путіна прийняти його план припинення вогню,

– пише автор.

У певний момент, змусивши Зеленського прийняти його пропозиції, Трамп був настільки впевнений, що російський лідер наслідуватиме його приклад, що передбачив, що Путін "не порушить свого слова" після того, як натякнув, що Росія підпишеться під умовами. Це було ще в лютому.

"Хоча Трамп продовжував підтримувати регулярний контакт з російським лідером, він усвідомив, що Путін, зрештою, просто "підчіплює мене", щоб виграти час для своєї військової кампанії в Україні", – йдеться у статті.

Остаточно Трампу все стало зрозуміло щодо російського диктатора після останньої телефонної розмови з ним 3 липня. Після цього Путін здійснив одну з найбільших повітряних атак на Україну, а американський лідер заявив, що він "розчарований" результатом розмови.

Згодом відбулися подальші масштабні атаки Росії, а 9 липня Москва розпочала свою найбільшу атаку безпілотників по Україні після того, як Трамп звинуватив Путіна у купі "галасів" на адресу США.

Він завжди дуже милий, але виявляється, що це нічого не означає,

– поскаржився Трамп.

Що ж тепер робитиме Трамп

Кон Кофлін пише, що використання Путіним доброї волі Трампа, можливо, не лише спровокувало гнівну реакцію лідера США. Це може стати значним поворотним моментом у конфлікті, зокрема призведе до відновлення постачання Америкою сучасного озброєння до Києва.

"Доки Трамп вважав, що існує реальний шанс досягти прориву з Путіним, він неохоче підтримував військові постачання до України на достатньому рівні для підтримки військових зусиль Києва. Лише минулого тижня – перед останньою телефонною розмовою Трампа з Путіним – Білий дім підтвердив, що припиняє постачання критично важливої ​​зброї до України, щоб "поставити інтереси Америки на перше місце", – йдеться у матеріалі.

Однак гнів Трампа через ухильну тактику Путіна змусив його скасувати це рішення, і президент дав дозвіл на відправлення американської оборонної зброї Україні. Крім того, американський лідер серйозно розглядає можливість схвалення законопроєкту Сенату, який пропонує значне посилення санкцій проти Росії за відмову припинити війну.

Ці заходи, якщо їх буде повністю впроваджено, можуть мати серйозний вплив на кінцевий результат конфлікту в Україні,

– пише автор.

Зрештою тактика зволікання Путіна в переговорах з Трампом не призвела до жодного відчутного покращення дій Росії на полі бою, а останні повідомлення свідчать, що літній військовий наступ Москви зазнає невдачі лише через кілька тижнів після його початку. Якщо росіяни не змогли досягти жодного суттєвого прориву в той час, коли українці страждали від гострої нестачі допомоги США, навряд чи їм стане краще, якщо Трамп відновить військову підтримку Києва.

Російське озброєння уразливе, що показав нещодавній конфлікт між Ізраїлем та Іраном, а якщо додати до цього ще жахливий стан російської економіки, то будь-який крок Вашингтона щодо запровадження подальших санкцій проти Москви може означати, що Путін раптово опиниться у дуже небезпечному становищі.

Тож якщо, як Трамп неодноразово заявляв, його кінцевою метою є припинення війни в Україні, він може виявити, що політика військової підтримки України та ударів по економіці Росії зрештою виявиться набагато успішнішою, ніж просто сидіти та чекати на те, поки Путін почне грати на його користь.