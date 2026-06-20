Россия не напала бы на Украину, если бы её не исключили из G8. Это произошло ещё при администрации президента США Барака Обамы.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью The Axios Show.

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Что сказал Трамп об исключении России из G8 и войне в Украине?

Дональд Трамп отметил, что ответственность за распад формата "Большой восьмерки" лежит на Бараке Обаме.

Им следовало сохранить "Большую восьмерку". Вероятно, войны с Россией и Украиной не было бы, если бы они это сделали, но Обама не хотел видеть Путина там,

– заявил глава Белого дома.

По словам американского президента, было бы гораздо лучше, если бы сохранили G8 в прежнем формате, то есть с Россией.

Справочно! 18 марта 2014 года, после аннексии Крыма, страны "Большой восьмерки" осудили действия России и исключили её из списка G8. После этого клуб окончательно превратился в G7, а дальнейшие встречи проводились без участия страны-агрессора.

Напомним, ранее Дональд Трамп цинично заявлял, что если бы Москва сразу направила танки на Киев, то якобы завершила бы войну против Украины за один день. Американский лидер также добавил, что это была ошибка российских генералов.