Про це заявив американський президент Дональд Трамп в інтерв'ю The Axios Show.

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Що сказав Трамп про виключення Росії з G8 і війну в Україні?

Дональд Трамп зазначив, що відповідальність за розпад формату "Великої вісімки" лежить на Бараку Обамі.

Їм слід було зберегти "Велику вісімку". Ймовірно, війни з Росією та Україною не було б, якби вони це зробили, але Обама не хотів бачити Путіна там,

– заявив глава Білого дому.

За словами американського президента, було б набагато краще, якби зберегли G8 у минулому форматі, тобто із Росією.

Довідково! 18 березня 2014 року, після анексії Криму, країни "Великої вісімки" засудили дії Росії й виключили її зі списку G8. Після цього клуб остаточно перетворився на G7, а подальші зустрічі проводилися без участі країни-агресорки.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп цинічно заявляв, що якби Москва одразу спрямувала танки на Київ, то нібито завершила б війну проти України за один день. Американський лідер також додав, що це була помилка російських генералів.