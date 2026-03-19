Геополитика Америка Операция в Иране проваливается: где просчитался Трамп и как поплатится за ошибку
19 марта, 20:00
Анжела Фигин
Основні тези
  • Совместная военная операция США и Израиля против Ирана привела к росту мировых цен на нефть и дала дополнительные финансовые ресурсы Кремлю.
  • Военные действия и расходы на операцию подрывают авторитет Трампа среди его сторонников и вызывают внутренний раскол в Республиканской партии.

Совместная военная операция США и Израиля против Ирана может стать самым большим провалом Дональда Трампа. Решения и действия американского лидера уже приводят к последствиям, которые дестабилизируют ситуацию в мире.

В то же время существенно пошатнулся рейтинг самого президента США: от него начали отворачиваться даже соратники в Белом доме. Специально для 24 Канала эксперты назвали первоочередную цель операции в Иране, где Трамп просчитался и что пошло не по плану.

Военная операция Соединенных Штатов против Ирана вызвала резкий рост мировых цен на нефть, что играет на руку Владимиру Путину. Кроме этого, Белый дом частично смягчил санкции в отношении российской нефти.

Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд отметил, что это позволяет Кремлю получать дополнительные финансовые ресурсы для продолжения войны.

Операция, которую начали Соединенные Штаты и Израиль в Иране, фактически способствует затягиванию войны между Россией и Украиной, что является крайне негативным развитием событий, 
– считает Умланд.

Он отметил, что в случае полной отмены санкций российско-украинская война не просто затянется, а станет более интенсивной. По его оценке, выглядит абсурдно, что президент США стремится получить Нобелевскую премию мира, поскольку его политика привела лишь к эскалации, которая частично имеет влияние и на войну в Украине.

Историк, политик, дипломат Роман Безсмертный считает, что цель Дональда Трампа в военной операции против Ирана не полностью совпадает с интересами Израиля. Поэтому будущий ход событий может быть достаточно непредсказуемым.

Израиль хорошо осознает угрозу от режима аятолл в Иране, который длительное время поддерживает различные прокси-силы по всему миру, например ХАМАС, "Хезболлу" и йеменских хуситов. В то же время относительно позиции Трампа есть некоторые сомнения.

Ключевой целью нынешнего американского лидера, вероятно, является контроль над нефтяными ресурсами в Иране, тогда как вопрос ликвидации действующего режима – второстепенная задача, 
– предположил Безсмертный.

По его словам, Вашингтон быстро прекратит операцию даже ценой сворачивания поддержки Израиля, если иранские власти согласятся предоставить Штатам доступ к части нефтедобычи.

"При определенных условиях Трамп может изменить свою позицию и дистанцироваться от Израиля", – предположил Бессмертный.

Также дипломат отметил, что есть заметная разница в поведении сторон. Израиль действует решительно и последовательно, когда в поступках Трампа заметна нервозность. Президент США часто делает громкие и противоречивые заявления в медиа, которые только усиливают напряжение и, в частности, влияют на энергетическую ситуацию в мире.

Обратите внимание! Первые шесть дней военной операции против Ирана обошлись США более чем в 11,3 миллиарда долларов. В частности, 3 миллиарда на ракеты Patriot.

Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук отметил, что в окружении Трампа далеко не все до конца понимают причины начала военной операции против Ирана. Пока речь не идет о расколе среди его сторонников, но из-за этой ситуации у него уже возникают определенные трудности.

Некоторые сторонники Трампа столкнулись с реальностью, которая противоречит его предыдущим заявлениям. Например, ранее он резко критиковал администрацию Джозефа Байдена за поддержку Украины и существенные расходы бюджета. Впрочем, теперь сам тратит немалые ресурсы на военную операцию против Ирана, что уже повлияло на повышение мировых цен на нефть, 
– сказал Рыбачук.

По его словам, сторонники курса Make America Great Again (MAGA) надеялись, что Трамп обеспечит значительные поступления в бюджет американцев, в частности для удешевления товаров и топлива. Зато сейчас Пентагону нужно дополнительное финансирование для ведения войны.

Важно! Пентагон запросил более 200 миллиардов долларов на войну с Ираном. Это может стать одним из крупнейших военных бюджетов в истории США.

Как следствие, созданный образ экономического благосостояния начинает разрушаться, что разочаровывает даже часть электората Трампа. Более того, некоторые сторонники уже открыто высказывают критику.

По мнению главы аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий", накануне выборов в Республиканской партии может усилиться внутренний раскол. Уже заметны определенные признаки этого, и к моменту выборов в Конгресс осенью 2026 года ситуация может еще больше обостриться. Поэтому партии придется пересмотреть свою стратегию, если она стремится сохранить политическое влияние.

К слову, европейские союзники США не поддерживают инициативы Трампа по военной операции против Ирана из-за отсутствия четкой стратегии и общественной поддержки. Лидеры Европы отмечают нейтралитет и подчеркивают, что этот конфликт не является их войной, одновременно критикуя политику Трампа.

Последние новости о войне в Иране: что известно?

  • Трамп хочет привлечь к войне против Ирана другие государства, расширив международную коалицию. Он уже обратился к ряду стран с просьбой направить военные корабли для обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе.

  • Глава МИД Омана сказал, что война против Ирана не отвечает интересам США и не имеет выигрышного сценария. Он считает, что администрация Трампа просчиталась, позволив втянуть себя в войну, которая не является ее собственной.

  • В то же время Иран выдвинул четкое условие для завершения войны. Иранским властям нужны надежные гарантии безопасности.