"Я никогда не гарантировал": Трамп неожиданно высказался о своем обещании остановить все войны

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ход войны с Ираном и заявил, что никогда не обещал полного отказа от войн. Он также подчеркнул, что не считает нынешний конфликт "бесконечной войной".

Ход войны в Иране Дональд Трамп прокомментировал в интервью "Meet The Press" для NBC.

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Как Трамп прокомментировал свое обещание отказаться от войн в мире?

По словам американского лидера, он никогда не давал гарантий, что Соединенные Штаты полностью избегать военных действий. Трамп заявил, что идея об "отсутствии войн" не была его обязательством, и подчеркнул важность сильной армии США.

Он подчеркнул, что нынешний конфликт с Ираном не является "бесконечной войной", поскольку, по его словам, длится всего несколько месяцев.

Во время разговора президент также защищал военное присутствие США на Ближнем Востоке, заявив, что содержание около 50 тысяч американских военных является оправданным и не создает чрезмерных расходов. Он добавил, что преждевременный вывод войск был бы нецелесообразным.

Отдельно Трамп вспомнил о переговорах с Ираном, назвав иранских представителей "рациональными" и "умными", однако не дал четкого ответа относительно перспектив завершения конфликта. Также он не уточнил, как именно США планируют действовать в отношении обогащенного урана, который, по его словам, остается под контролем Ирана.

Президент выразил недовольство критикой относительно затягивания войны и сравнил ее с другими длительными конфликтами, в частности во Вьетнаме. Он заявил, что "угроза постепенно уменьшается", и выразил уверенность, что ситуация вскоре будет урегулирована.

Политика Трампа в отношении войны в Украине также изменилась

Напомним, что политика Белого дома также изменилась и в отношении войны в Украине. Политтехнолог Михаил Шейтельман для 24 Канала заявил, что ситуация изменилась примерно месяц назад, что проявилось в сокращении прямых контактов между Киевом и Вашингтоном.

В частности, последняя встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом состоялась в декабре 2025 года, после чего были лишь отдельные трехсторонние переговоры в Саудовской Аравии в феврале. В марте, апреле и мае полноценных переговоров между сторонами не происходило.

Шейтельман предположил, что это частично связано с фокусом США на войне в Иране, хотя при необходимости контакты могли бы продолжаться и в европейском формате. Он также отметил, что в американской администрации усилилось влияние госсекретаря Марко Рубио, тогда как роль спецпосланника Виткоффа существенно уменьшилась, и именно Рубио все больше определяет внешнеполитические процессы, в частности по Украине.