Россия использует "перемирие" для усиления атак на гражданскую инфраструктуру, – ISW

Россия продолжает обстреливать критическую и гражданскую инфраструктуры Украины. Это происходит под "прикрытием" прекращения огня по энергетике, что противоречит намерениям президента США Дональда Трампа использовать временное "перемирие" для достижения устойчивого мира в Украине.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Как Россия использует прекращение ударов по энергетике

Представитель МИД Украины Георгий Тихий накануне заявил, что с 25 марта ни Украина, ни Россия не наносили ударов по энергетическим объектам друг друга. В то же время Минобороны России обвинило Киев "в нарушении договоренностей о прекращении огня в ночь с 25 на 26 и с 26 на 27 марта".

Временное прекращение огня не предусматривает защиты гражданской или неэнергетической критической инфраструктуры, и российские силы усилили удары по этим объектам в последние дни, – отметили аналитики.

В ночь на 27 марта российская армия запустила баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области России, а также выпустила 86 дронов типа "Шахед" и других БпЛА с территории Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Силы ПВО Украины смогли сбить 42 ударные БпЛА, а еще 26 имитационных потеряли управление из-за вмешательства средств РЭБ. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура в Днепре, Харькове и области, а также в Сумской области.

Для чего Россия продолжает наносить удары по Украине

Бывший представитель Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат заявил, что Россия намеренно наносит удары по украинским городам беспилотниками, чтобы уничтожить инфраструктуру и терроризировать мирное население.

С начала марта, на фоне обсуждений временного перемирия, агрессор неоднократно атаковал гражданские объекты в Днепропетровской области, Доброполье Донецкой области, Золочеве Харьковской области и портовую инфраструктуру Одессы.

"Администрация Трампа ранее характеризовала временное всеобщее прекращение огня (которое Владимир Путин неоднократно отвергал) как "необходимый шаг" на пути к достижению прочного мирного урегулирования. Продолжение российских ударов по гражданской инфраструктуре Украины, даже в условиях якобы прекращения огня по ударам по энергетической инфраструктуре, нанесет вред установлению устойчивого мира в Украине", – резюмировали в ISW.

Напомним, что вчера, 27 марта, президент Владимир Зеленский сообщил, что российская артиллерия обстреляла Херсон и повредила энергетическую инфраструктуру. Он поручил подготовить доказательства нарушения перемирия, чтобы передать их США.