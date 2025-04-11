"Американцы были разочарованы Залужным": The Times раскрыло неизвестные факты о войне в Украине

Уже третий год продолжается полномасштабное вторжение России в Украину. Издание The Times раскрыло неизвестные факты об этой войне. В частности, о весомом участии Британии в помощи Киеву.

Так, экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса считают "человеком, который спас Киев", ведь именно он сыграл главную роль в получении Украиной необходимого оружия в первые дни полномасштабной войны, передает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Несколько фактов о войне, которые никто не знал

Установлено, что Лондон по меньшей мере дважды тайно отправлял своих военных в Украину для обучения Сил обороны использованию ракет NLAW и Storm Shadow.

Отмечается, что британские генерал-лейтенанты Роли Уокер и Чарли Стикленд помогали планировать контрнаступление 2023 года. Британцы советовали Украине начинать как можно раньше. Издание пишет, что в то время у ВСУ было столько оружия, сколько у британской армии. Однако Киев решил перенести контрнаступление с марта на май – июнь в ожидании новых поставок вооружения. Это дало время россиянам окопаться.

Также союзники советовали наносить удар в одну точку, впрочем, Сырский убедил Зеленского в необходимости рассредоточить силы и нанести удары одновременно в Донецкой области и на юге. Из-за, что, пишет издание The Times, решающий удар так и не был нанесен. Это вызвало негативную реакцию у американцев. Они были разочарованы медленным продвижением украинского войска.

Украинцы, зато, утверждали, что, несмотря на достаточное количество техники, союзники недооценили уровень российской обороны, а также не учли реалий современного ведения боевых действий. Путь был буквально усеян российскими минами, а во время разминирования существовал риск поражения от российских БпЛА.

Тогдашний главнокомандующий Валерий Залужный пытался уменьшить напряжение в отношениях с американцами. Он объяснял, что украинские солдаты недостаточно молоды. Им 30 – 40 лет, а не 20. Кроме того, они недостаточно опытные – некоторые находились на фронте меньше недели. Такие заявления раздражали американцев, и отношения между США и Украиной ухудшились: американцы были разочарованы Залужным, а он – ими.

Тогда британцы выступили в роли посредников и миротворцев в сложных отношениях между Вашингтоном и Киевом. В итоге в августе Залужный, британский адмирал Радакин и командующий войсками США в Европе Каволи встретились на польско-украинской границе и обсудили планы контрнаступления, спланировали действия на зиму и следующий год.

Также The Times рассказало, что Курскую операцию 2024 года Киев планировал самостоятельно, не уведомляя об этом американскую сторону и других союзников. Украинцы опасались утечки информации в Москву, как это произошло в апреле 2023 года перед контрнаступлением в Запорожской области.