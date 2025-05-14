В США опасаются, что эскалация войны может привести к их прямому военному столкновению с Россией
- Эскалация войны в Украине может привести к прямому военному столкновению между Россией и США, а также к конфликту США с прокси-силами Ирана из-за войны Израиля и ХАМАС.
- Командующий NORAD и Северного командования США Грегори Гийо предупредил, что Китай, Россия, Северная Корея и Иран могут увеличить риск просчета в условиях кризиса, несмотря на желание избежать вооруженного конфликта с США.
- Пекин и Москва могут развивать стратегическое партнерство, что может угрожать мировой безопасности, особенно в Северной Америке, а Северная Корея готова поддерживать военные действия России в Украине.
Эскалация войны в Украине может привести к прямому военному столкновению России и США. Это касается войны Израиля и ХАМАС, где США рискуют быть втянутыми в войну с прокси-силами Ирана.
Такой неутешительный прогноз дал командующий Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) и Северного командования США Грегори Гийо во время слушаний в Комитете Сената США по вопросам вооруженных сил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слушания Грегори Гийо для Сената США.
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США могут быть втянуты в войну против России и Ирана
"Хотя КНР, Россия, Северная Корея и Иран стремятся избежать вооруженного конфликта с Соединенными Штатами, их восприятие упадка Запада способствует росту готовности бросить вызов США на мировой арене и увеличивает риск просчета в условиях кризиса. Сейчас, когда жестокое и ошибочное вторжение России в Украину продолжается уже четвертый год, остается несколько вероятных путей, которыми война может перерасти в прямой военный конфликт с Соединенными Штатами", – заявил Грегори Гийо.
Кроме войны в Украине, продолжается военное противостояние Израиля и ХАМАС, что грозит разжечь конфликт США с прокси-силами Ирана.
Пекин и Москва, похоже серьезно настроены развивать свое стратегическое партнерство и военное сотрудничество. Это грозит перерасти в координированные военные операции двух стран, что усилит их угрожаемость мировой безопасности, в частности Северной Америке.
"Отдельно, готовность Северной Кореи рисковать собственными войсками в поддержку войны России в Украине демонстрирует, как далеко эти партнеры готовы зайти, чтобы продвигать свои стратегические позиции и бросить вызов международному порядку, возглавляемому Западом. Это также поднимает вопрос об услуге за услугу, которую Москва может предложить в ответ", – говорит Гийо.