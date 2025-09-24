"Это дает зеленый свет другим агрессорам": лидер Чехии призвал не закрывать глаза на войну в Украине
- Президент Чехии высказался о войне в Украине.
Он заявил, что закрыв глаза на войну в Украине, это развяжет руки другим агрессорам.
Чешский лидер Петр Павел высказался о вторжении России в Украину. Он заявил, что это "значительно изменило глобальную обстановку в области безопасности с момента проведения последних общих дебатов год назад", и мир не стал безопаснее, чем в прошлом году.
Об этом президент Чехии сказал во время выступления на Генассамблее ООН, которого цитирует The Guardian, информирует 24 Канал.
Что сказал президент Чехии о войне в Украине?
Чешский президент заявил, что Россия продолжает атаковать гражданское население, инфраструктуру, иностранные дипломатические миссии, а в последнее время и страны НАТО.
Политик заметил, что "Россия все еще стремится захватить украинскую территорию и расширить свою сферу влияния, опираясь на поддержку Китая, Ирана, Северной Кореи и других стран, которые помогают ей обходить санкции и оказывают экономическую или политическую поддержку".
Он добавил, что российская агрессия "угрожает разрушить нашу систему управления, основанную на взаимном уважении, равноправном партнерстве и правилах, которых мы все придерживаемся".
То, что происходит в Европе сегодня, завтра может произойти где-то при других обстоятельствах, но под тем же предлогом. ... Закрывая глаза на Украину сегодня, мы даем зеленый свет любому будущему агрессору в любой точке мира,
– подчеркнул он.
Российские провокации
Россия все больше дает поводов предполагать, что в ее дальнейших планах – агрессия против европейских стран.
В частности, 10 сентября воздушное пространство Польши пересекло почти 2 десятка российских беспилотников. Польша и союзники поднимали авиацию. Дональд Туск назвал это "масштабной провокацией".
Уже 19 сентября 3 российских истребителя МиГ-31 пересекли воздушное пространство Эстонии на 12 минут. Премьер-министр отмечал, что правительство Эстонии обратилось к НАТО с просьбой о консультации по статье 4.