Об этом президент Чехии сказал во время выступления на Генассамблее ООН, которого цитирует The Guardian, информирует 24 Канал.

Что сказал президент Чехии о войне в Украине?

Чешский президент заявил, что Россия продолжает атаковать гражданское население, инфраструктуру, иностранные дипломатические миссии, а в последнее время и страны НАТО.

Политик заметил, что "Россия все еще стремится захватить украинскую территорию и расширить свою сферу влияния, опираясь на поддержку Китая, Ирана, Северной Кореи и других стран, которые помогают ей обходить санкции и оказывают экономическую или политическую поддержку".

Он добавил, что российская агрессия "угрожает разрушить нашу систему управления, основанную на взаимном уважении, равноправном партнерстве и правилах, которых мы все придерживаемся".

То, что происходит в Европе сегодня, завтра может произойти где-то при других обстоятельствах, но под тем же предлогом. ... Закрывая глаза на Украину сегодня, мы даем зеленый свет любому будущему агрессору в любой точке мира,

– подчеркнул он.

Российские провокации