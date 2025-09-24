Про це президент Чехії сказав під час виступу на Генасамблеї ООН, якого цитує The Guardian, інформує 24 Канал.
Що сказав президент Чехії про війну в Україні?
Чеський президент заявив, що Росія продовжує атакувати цивільне населення, інфраструктуру, іноземні дипломатичні місії, а останнім часом і країни НАТО.
Політик зауважив, що "Росія все ще прагне захопити українську територію і розширити свою сферу впливу, спираючись на підтримку Китаю, Ірану, Північної Кореї та інших країн, які допомагають їй обходити санкції і надають економічну або політичну підтримку".
Він додав, що російська агресія "загрожує зруйнувати нашу систему управління, засновану на взаємній повазі, рівноправному партнерстві та правилах, яких ми всі дотримуємося".
Те, що відбувається в Європі сьогодні, завтра може статися деінде за інших обставин, але під тим самим приводом. ... Закриваючи очі на Україну сьогодні, ми даємо зелене світло будь-якому майбутньому агресору в будь-якій точці світу,
– підкреслив він.
Російські провокації
Росія все більше дає привидів припускати, що в її подальших планах – агресія проти європейських країн.
Зокрема, 10 вересня повітряний простір Польщі перетнуло майже 2 десятки російських безпілотників. Польща та союзники піднімали авіацію. Дональд Туск назвав це "масштабною провокацією".
Вже 19 вересня 3 російські винищувачі МіГ-31 перетнули повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Прем'єр-міністр зазначав, що уряд Естонії звернувся до НАТО з проханням про консультацію за статтею 4.