Про це президент Чехії сказав під час виступу на Генасамблеї ООН, якого цитує The Guardian, інформує 24 Канал.

Що сказав президент Чехії про війну в Україні?

Чеський президент заявив, що Росія продовжує атакувати цивільне населення, інфраструктуру, іноземні дипломатичні місії, а останнім часом і країни НАТО.

Політик зауважив, що "Росія все ще прагне захопити українську територію і розширити свою сферу впливу, спираючись на підтримку Китаю, Ірану, Північної Кореї та інших країн, які допомагають їй обходити санкції і надають економічну або політичну підтримку".

Він додав, що російська агресія "загрожує зруйнувати нашу систему управління, засновану на взаємній повазі, рівноправному партнерстві та правилах, яких ми всі дотримуємося".

Те, що відбувається в Європі сьогодні, завтра може статися деінде за інших обставин, але під тим самим приводом. ... Закриваючи очі на Україну сьогодні, ми даємо зелене світло будь-якому майбутньому агресору в будь-якій точці світу,

– підкреслив він.

Російські провокації