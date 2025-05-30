Путин стремится восстановить Российскую империю в Европе, и его ничто больше не беспокоит, – Bloomberg

Дискуссии об угрозе со стороны России часто сводятся к риторическому вопросу: действительно ли после затяжной войны в Украине Путин рискнет бросить вызов объединенным силам НАТО? Однако военные эксперты все чаще считают это не гипотетикой, а вопросом времени, формы и места.

Журналист Марк Чемпион пообщался с высокопоставленными офицерами из около 20 стран в Королевском институте объединенных сил в Великобритании. Они обсуждали восстановление корпусного уровня военного управления, от которого отказались еще в 90-х. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В НАТО серьезно рассматривают угрозу из России

"В начале вторжения в Украину в 2022 году командиры НАТО были так же, как и все остальные, удивлены некомпетентностью российского нападения на Киев, фиаско, в результате которого были уничтожены сливки боевых войск и техники Москвы. Но любое самодовольство, последовавшее за этим, теперь исчезло". – говорит Марк Чемпион.

Ранее в НАТО говорили, что в случае окончания войны в Украине победой России, она сможет напасть на страну НАТО через 5 – 10 лет, но сейчас оценки базируются уже на отчете датской разведки в начале этого года: шесть месяцев для локальной атаки, два года для региональной войны в Балтии и пять для любого широкого европейского конфликта.

Возможности российской армии, вопреки потерям в первые месяцы вторжения в Украину, не только не уменьшились, но и усилились. Россия нарастила численность войск, увеличила производство вооружения и научилась противодействовать западным технологиям.

Украина уже не имеет такого технического преимущества над Россией, как в начале полномасштабной войны. В средствах радиоэлектронной борьбы и дронах Россия может уже и опережает НАТО. Российские ракеты, например "Искандер" уже могут избежать перехвата даже системой Patriot.

Еще тревожнее – полное равнодушие российского командования к человеческим потерям. В стране НАТО не могут себе такого позволить. Военные НАТО признают, что население стран нужно готовить к большим потерям в случае войны.

Ни способность России атаковать, ни ее цели не были предметом споров. Предполагалось, что Путин стремится восстановить статус России как великой державы в Европе, поэтому будет продолжать пытаться покорить бывшие российские колонии и разрушить НАТО,

– пишет журналист.

Цель Кремля – не обязательно прямое вторжение в Польшу, как некоторые боятся, а прежде всего дискредитация принципа коллективной защиты НАТО – статьи 5. Показательная атака на одну из стран Балтии может подорвать веру в единство Альянса. Скажем, Россия может напасть на Эстонию хоть сегодня.

НАТО, вероятно, не готово к войне с Россией

Пока НАТО восстанавливает корпуса и организовывает логистику, Россия уже готовится к следующим действиям. Даже самые готовые части, например американский 18-й воздушно-десантный корпус, не вполне готовы к новой войне, которую диктуют беспилотники и радиоэлектронная борьба.

Корпус быстрого реагирования союзников, эквивалент НАТО под руководством Великобритании, все еще формируется, и остался еще год, прежде чем он сможет отразить спектр возможностей, которые может иметь американская 18-я.

В то же время НАТО сталкивается с проблемами переброски войск через Европу, где инфраструктура, транзитные разрешения и слабая противовоздушная оборона создают уязвимость. Каждый европейский порт, склад, завод и железнодорожные пути, задействованы в цепочке поставок войны, станут оправданной целью для российских ракетных ударов.

Европейские правительства начали вкладывать средства в оборону, в частности в беспилотные технологии. Почти существует консенсус, что Россия должна проиграть в Украине, разве что кроме Венгрии Виктора Орбана.

Однако время истекает. Европа все еще движется слишком бюрократическим темпом мирного времени, тогда как США начинают двигаться назад. Обеим сторонам нужно измениться. Именно Путин будет решать, что он будет делать и когда, а колебания Запада просто создают для него окно для действий, или в Украине, или за ее пределами,

– говорит Чемпион.

Как сказал Руперт Смит, британский генерал в отставке и бывший заместитель Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе: "Вы боретесь тем, что имеете в руках в этот день". При нынешних траекториях развития событий этого может быть недостаточно, чтобы сдержать Кремль от продолжения своих планов в отношении великой державы.