Рубио прокомментировал вероятность нового наступления России

В последнее время распространяется информация о возможном планировании нового наступления России на Украину. Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал эти слухи.

Он отметил, что если Россия так поступит, это покажет, желает ли она мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Марка Рубио.

Смотрите также "Готовность Путина и Зеленского": Рубио заявил, что бесконечных переговоров не будет

Что Рубио думает о новом возможном наступлении России

Госсекретарь Марко Рубио прокомментировал слухи о том, что Россия готовит новое масштабное наступление.

Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет понятно, хотят ли они мира, или нет. Если нет, мы должны знать это заранее, чтобы скорректировать нашу политику,

– заявил Рубио.

Он добавил, что нарушение перемирия – это "плохой знак".

"Если бы было настоящее прекращение огня, полное прекращение огня – ничего бы не взрывалось. Но, опять же, россияне на это не согласились, у них идут определенные условия, они идут на определенные условия. Прекращения огня, но одна из причин, по которой мы его не продвигаем – это то, что всегда начинаются разговоры о том, что можно бомбить, а что нельзя", – заявил Рубио.