Опять вспомнили о НАТО: в России сказали, при каком условии может завершиться война в Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказался о войне в Украине. Он заявил, что она будет продолжаться до тех пор, пока НАТО не выведет свои силы из стран Балтии.

Кроме этого, Рябков сказал, что якобы именно расширение НАТО на восток стало одной из причин вторжения в Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские телеграмм-каналы.

Смотрите также Хочет перенести ООН в Сочи по плану Сталина: Лавров выдал очередные маразматические заявления

Что в Кремле говорят о войне в Украине

Прежде всего стоит заметить, что Рябков, который отвечает за отношения России с США, считает, что уменьшение присутствия Альянса в регионе "поможет положить конец" войне в Украине.

Американская сторона требует практических шагов, направленных на устранение коренных причин фундаментальных противоречий между нами в сфере безопасности. Среди этих причин на первом плане стоит расширение НАТО,

– цинично заявил пропагандист.

Он добавил, что для Москвы этот вопрос является ключевым и без его решения якобы невозможно завершить вторжение в Украину. Рябков отметил, что "корни конфликта лежат не только в самой Украине, но и в НАТО".

Ранее он также пригрозил, что Россия отменит мораторий на размещение ядерных ракет средней и меньшей дальности, которые могут стать прямой угрозой для европейских стран.

Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль может использовать войну в Украине для того, чтобы отказаться от участия в международных договорах по контролю над вооружением и готовиться к конфронтации с Западом.