"Путин серьезно просчитался": в WP объяснили, как Трамп может "поставить Россию на колени"

Президент США Дональд Трамп имеет все рычаги влияния, чтобы поставить Россию на колени. Если американский лидер решит, что глава Кремля Владимир Путин препятствует мирному урегулированию, он может нанести Москве сокрушительный удар.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на обозревателя The Washington Post Марка Тиссена.

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Как Трамп может надавить на Путина

Тиссен считает, что в случае, если Трамп решит, что именно Путин препятствует мирному урегулированию войны в Украине, то он ударит по России санкциями и усилит военную поддержку Киева. Он также отметил, что сегодня Путин является экономически и военно слабым, поэтому он не сможет победить Украину.

Не он держит карты, а Трамп. И он готовится их разыграть,

– отметил журналист.

По мнению Тиссена, разочарование Трампа достигло апогея после того, как Путин потребовал отстранения президента Украины Владимира Зеленского и создания переходного правительства в стране, как условия для окончания войны.

"Путин тянет время и не понимает, что он не в том положении, чтобы выдвигать требования. Россия невероятно слаба как в экономическом, так и в военном отношении, а это означает, что в этих переговорах у Трампа все карты на руках", – считает обозреватель.

В чем есть значительное преимущество Трампа

По словам Тисенна, Россия истощена, что дает Трампу значительное преимущество. В случае отказа Путина от мира, Трамп может развязать кампанию максимального давления на Москву в стиле Ирака.

Аналитик отметил, что за 2024 год Россия потеряла в войне против Украины более 427 тысяч своих солдат. Он добавил, что только за месяц россияне понесут больше потерь, чем США за 20 лет войны в Афганистане.

Даже пропутинские российские аналитики признают, что среднестатистический российский солдат теперь выживает на передовой менее месяца, прежде чем его убьют,

– отметил аналитик.

Тиссен также отметил, что Путин не считается с человеческими жизнями, однако он также несет колоссальные потери в технике. Только за 2024 год было уничтожено 12 тысяч танков и боевых бронированных машин и 13 тысяч артиллерийских систем. Аналитик отмечает, что запасы бронетехники в России настолько малы, что приходится использовать технику советских времен, некоторые из которых датируются 1950-ми годами.

"Он (Путин, – 24 Канал) даже повторно вводит в эксплуатацию старые советские танки, которые использовались как реквизит для фильмов на Мосфильме", – отметил Тиссен.

Он добавил, что российская оборонно-промышленная база не может справиться с текущим темпом потерь, и, по словам аналитика ISW Джорджа Барроса, Россия теряет около 350 танковых и артиллерийских стволов каждый месяц, в то же время выпускать ежемесячно может только 20.

По словам Барроса, Путин приносит такие огромные стратегические жертвы людьми и техникой "потому что хочет создать впечатление, что картина становится хуже для украинцев, что Россия движется вперед".

Что удерживает экономику России от краха

Тиссен констатировал, что у России нет ни войск, ни техники для достижения военных целей в Украине. Он добавил, что экономическое положение Путина еще слабее, чем то, что на фронте.

Единственное, что удерживает российскую экономику от краха – это рост доходов от экспорта нефти и газа, подарок Путину от президента Джо Байдена. Доходы России от энергоносителей выросли более чем на 26% в 2024 году до 108 миллиардов долларов, что сделало энергетический сектор единственным важнейшим источником наличности для Кремля – до половины доходов, которые составляют федеральный бюджет России. Если Трамп успешно применит кампанию максимального давления в стиле Ирана против России, он может поставить ее на колени,

– подчеркнул журналист.

Также Трамп может применить кампанию максимального давления на Путина на фронте. Для этого достаточно лишь увеличить поток американского оружия в Украину, если глава Кремля откажется прекратить боевые действия. В частности Тиссен напомнил давнюю реплику Трампа: "Я бы сказал Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим украинцам многое. Мы дадим им больше, чем они когда-либо получали, если придется".

Этим американский лидер якобы намекнул, что Украина уже согласилась на прекращение огня, а вот Россия – нет.

"Путин серьезно просчитался", – резюмировал аналитик.