События в Иране дали Путину неожиданные козыри по Украине, – Politico
- Россия планирует использовать события в Иране для оправдания войны в Украине.
- Мол, Россия напала на Украину, управляемую западными странами, потому что знала, какие они агрессивные и плохие.
Невмешательство России в события на Ближнем Востоке, без сомнения, вредит ее репутации на мировой арене. Но это также может принести определенные политические выгоды.
Более того, события на Ближнем Востоке Кремль использует как оправдание для войны в Украине, которую он последовательно позиционирует как превентивную меру против западной агрессии. Об этом пишет Politico.
Как Кремль хочет воспользоваться атакой США на Иран?
По словам российского политолога Владимира Пастухова из University College London, Путина вряд ли можно убедить, что он ошибался относительно угрозы Запада. Тем, кто сомневается, он покажет на события в Тегеране и скажет: "Такое могло случиться и с нами".
По крайней мере, если переговоры о мире в Украине при посредничестве США потерпят крах, Москва будет иметь готовые аргументы.
Среди первых представителей Кремля, кто отреагировал на операцию США против Ирана, был заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент Дмитрий Медведев. "Миротворец снова в деле", – написал он в соцсети "X", имея в виду президента США Дональда Трампа. "Переговоры с Ираном были лишь прикрытием. Все это знали", – добавил российский чиновник.
Советник Кремля по внешней политике Федор Лукьянов даже предположил, что события в Иране показывают: дипломатия с Трампом была "просто бесполезной".
Что известно о событиях на Ближнем Востоке?
- Утром 28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана, нанеся по нему ряд ударов. Во время этих авианалетов было ликвидировано большое количество иранского руководства, в частности верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.
- Иран не замедлил с ответом. Он атаковал американские базы в нескольких странах – союзниках США. В частности, в Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте и тому подобное. После того, как гибель Хаменеи подтвердилась, Тегеран пригрозил США самой разрушительной наступательной операцией в истории.
- Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи, назвав это "циничным убийством". Путин отметил, что Хаменеи был "выдающимся государственным деятелем", который "внес значительный вклад в отношения между Россией и Ираном".