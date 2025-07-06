Экс-полковник британской армии предположил, будут ли воевать западные войска в Украине

Тема размещения миротворческого контингента в Украине все реже появляется на повестке дня "коалиции желающих". Ранее британские, французские и другие партнеры нашей страны были тверды в таком намерении.

Сейчас же премьер-министр Великобритании объясняет, что для отправки западных военных в Украину есть ряд условий, но и это не гарантирует окончательного решения. Таким мнением с 24 Каналом поделился полковник британской армии в отставке и аналитик Ричард Кемп в разговоре, отметив, что идея "коалиции желающих" является нежизнеспособной.

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Появится ли в Украине иностранный контингент

Появление "коалиции желающих" вызвало немало надежд по усилению Украины. В частности, тема, которую активно продвигали британские и французские партнеры, отправка миротворческого контингента в Украину. Страны рассматривали различные варианты размещения собственных военных в Украине, однако, четко утверждали, что те не будут биться на "нуле", а скорее станут фактором сдерживания где-то дальше от линии фронта. Однако впоследствии и эти обсуждения медленно затихли.

Эта идея фактически рассыпалась. Думаю, она никогда и не была реалистичной. Одно дело – громкие заявления западных лидеров и другое – реальные действия. Даже если, например, премьер Великобритании Кир Стармер захотел бы сделать это, у него просто не было бы для этого военных возможностей. У нас больше нет достаточного количества вооруженных сил, потому что оборону довели до критического состояния,

– заметил Ричард Кемп.

Когда тему с размещением иностранных военных активно продвигали, Владимир Путин заявил, что они станут законными целями для России. Это, по словам экс-полковника британской армии, напугало "коалицию решительных". К тому же Британия и Франция пытались договориться с Дональдом Трампом о поддержке со стороны США. Однако эта идея не нашла отклика в новой администрации Белого дома, и это также стало дополнительным фактором сдерживания для украинских партнеров.

"Думаю, это никогда не было жизнеспособным вариантом. Я хотел бы ошибаться, но, мне кажется, что западные страны не отправят своих военных в Украину, даже если удастся достичь мирного соглашения с Россией и нужны будут гарантии безопасности", – предположил британский полковник.

По мнению Кемпа, даже в случае, если Россия нападет на страны Балтии, западноевропейские страны придут им на помощь. И хотя это означало бы крах НАТО, впрочем, убежден военный, лидеры стран лучше согласятся на этот вариант, чем на отправку своих солдат на "далекие поля боя".

Стоит добавить, что уже 10 июля Великобритания проведет очередную встречу "коалиции желающих" в рамках французско-британского саммита. На встрече будут присутствовать представители 30 стран. Главной темой саммита станет поиск новых путей поддержки Украины и усиление давления на Россию.