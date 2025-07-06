Зараз же прем'єр-міністр Великої Британії пояснює, що для відправлення західних військових до України є низка умов, але й це не гарантує остаточного рішення. Такою думкою з 24 Каналом поділився полковник британської армії у відставці та аналітик Річард Кемп у розмові, зауваживши, що ідея "коаліції охочих" є нежиттєздатною.

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Чи з'явиться в Україні іноземний контингент

Поява "коаліції охочих" викликала чимало сподівань щодо підсилення України. Зокрема, тема, яку активно просували британські та французькі партнери, відправлення миротворчого контингенту до України. Країни розглядали різні варіанти розміщення власних військових в Україні, проте, чітко стверджували, що ті не битимуться на "нулі", а радше стануть фактором стримування десь далі від лінії фронту. Однак згодом і ці обговорення повільно стихли.

Ця ідея фактично розсипалась. Думаю, вона ніколи і не була реалістичною. Одна справа – гучні заяви західних лідерів й інша – реальні дії. Навіть якщо, наприклад, прем'єр Великої Британії Кір Стармер захотів би зробити це, у нього просто не було б для цього військових можливостей. У нас більше немає достатньої кількості збройних сил, бо оборону довели до критичного стану,

– зауважив Річард Кемп.

Коли тему з розміщенням іноземних військових активно просували, Владімір Путін заявив, що вони стануть законними цілями для Росії. Це, за словами експолковника британської армії, налякало "коаліцію рішучих". До того ж Британія та Франція намагалися домовитися з Дональдом Трампом про підтримку з боку США. Однак ця ідея не знайшла відгуку у новій адміністрації Білого дому, й це також стало додатковим фактором стримування для українських партнерів.

"Гадаю, це ніколи не було життєздатним варіантом. Я хотів би помилятися, але, мені здається, що західні країни не відправлять своїх військових в Україну, навіть якщо вдасться досягнути мирної угоди з Росією і потрібні будуть гарантії безпеки", – припустив британський полковник.

На думку Кемпа, навіть у випадку, якщо Росія нападе на країни Балтії, західноєвропейські країни прийдуть їм на допомогу. І хоч це означало б крах НАТО, втім, переконаний військовий, лідери країн краще погодяться на цей варіант, ніж на відправлення своїх солдатів на "далекі поля бою".

Варто додати, що уже 10 липня Велика Британія проведе чергову зустріч "коаліції охочих" в рамках французько-британського саміту. На зустрічі будуть присутні представники 30 країн. Головною темою саміту стане пошук нових шляхів підтримки України та посилення тиску на Росію.