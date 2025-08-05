"Воздушное перемирие" без окончания войны: в СМИ рассказали, как Кремль хочет задобрить Трампа

Кремль рассматривает возможность частичных уступок президенту США Дональду Трампу, в частности временное "воздушное перемирие". Однако война будет продолжаться.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Может ли Россия согласиться на "воздушное перемирие"?

По словам источников издания, официальные лица признают, что визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе является последней возможностью достичь соглашения с Трампом, даже если шансы на успех низкие.

Один из источников сообщил, что одно из возможных предложений может быть прекращение воздушных ударов с использованием дронов и ракет как жест деэскалации, при условии, что Украина также подпишет соглашение.