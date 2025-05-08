Могут быстро восстановиться: в разведке Нидерландов говорят о возможном конфликте России с ЕС

В Нидерландах считают, что Россия через год после завершения войны в Украине сможет восстановить силы и пойти на европейские страны. в связи с этим страна Нидерланды готовят свою армию.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова директора нидерландского агентства военной разведки (MIVD), вице-адмирала Петера Рисина для Politico.

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Россия может готовить нападение на страны Европы

Глава разведки страны отметил, что Россия укрепляет дружбу с Китаем, что даст ей больше силы в будущем. Их сотрудничество в геополитической, экономической и военной сферах может угрожать безопасности Европы.

По словам Рисина, сейчас Россия производит больше артиллерии, чем нуждается. В этом стране-агрессору помогают другие государства.

К тому же Россия не только восстанавливает запасы оружия, но и частично перемещает войска к границам НАТО – сейчас присутствие вражеской армии наблюдается у стран Балтии и Финляндии.

Для нас это свидетельствует о том, что они наращивают потенциал,

– сказал начальник разведки Нидерландов.

Петер Рисин отметил, что когда закончится российско-украинский конфликт, Кремлю понадобится всего год, чтобы восстановиться и начать новую войну, если страна сохранит темпы производства вооружения. Поэтому Нидерланды "находятся в фазе программы усиленной готовности", чтобы быть готовыми к любым вызовам.

Напомним, по данным разведки Нидерландов, Россия уже проводит гибридные атаки по Европе. Действия россиян против европейских стран, предположительно, направлены на подрыв общества. Такие нападения содержат как кибератаки на государственную службу, так и подготовку к саботажу.