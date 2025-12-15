Фицо назвал Украину "черной дырой", в которой исчезают миллиарды евро

Недавно появилась информация, якобы во время мирных переговоров при посредничестве США рассматривают ускоренный сценарий вступления Украины в ЕС –до 2027 года. Такую вероятность прокомментировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Политик считает это "абсолютно невозможным". Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на его Facebook.

Что нового заявил Фицо об Украине?

Словацкий политик заявил, что ЕС давит на лидеров государств-членов, навязывая им обязанность финансировать поставки вооружения. В то же время страны, которые отказываются выделять на это средства, якобы автоматически становятся "плохими".

Кроме того, Фицо считает невозможным украинское членство в ЕС до 1 января 2027 года. Для этого нужно согласие всех членов, однако против якобы будут даже те страны, поддерживающие Украину в войне.

Украина – это черная дыра, через которую исчезают миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Евросоюза,

– убеждает премьер.

Более того, по его мнению, Сербия, Черногория и Албания "в сотню раз лучше подготовлены" к вступлению в ЕС.

Что известно об ускоренном вступлении Украины в ЕС?