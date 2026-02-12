Могут брать пример с Франции: генсек НАТО ответил, нужно ли вести переговоры с Кремлем
- Глава НАТО Марк Рютте заявил, что союзные государства могут попытаться возобновить диалог с Москвой, подобно Франции.
- В то же время он отметил ключевую роль США в переговорах.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал свое мнение относительно возможного возобновления диалога с Россией. Он отметил, что каждое из союзных государств может так же, как и Франция, пытаться настроить контакт с Москвой.
Такое заявление из его уст прозвучало во время пресс-конференции в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 12 февраля.
К теме Циничный расчет: почему Макрон неожиданно захотел возобновить контакт с Путиным
Что сказал Рютте о возобновлении переговоров с Россией?
Генсек сказал, что не собирается поучать союзников, как действовать, но подчеркнул, что Альянс открыт к любым дипломатическим усилиям.
Он отметил, что каждая страна имеет право действовать так, как это делает Франция, и указал на полную прозрачность и тесную координацию Парижа с Вашингтоном и другими европейскими партнерами.
Стоит напомнить, что на днях президент Франции Эммануэль Макрон призвал вернуться к диалогу с Россией, подчеркнув, что это важно для Европы, но без какого-либо давления на Украину.
Я бы поощрял любую инициативу, которая поможет быстрее положить конец этой ужасной войне,
– подчеркнул Рютте.
Он также подчеркнул, что решающую роль в текущих дипломатических процессах играет лидерство Соединенных Штатов. Ведь именно США, по его словам, является ключевым игроком. Генсек добавил, что президент Трамп якобы сдвинул дело с места.
Интересно, что только 3 февраля Марк Рютте с дипломатическим визитом посетил Украину. Тогда он, в частности, выступил в Верховной Раде, а также провел совместную с Владимиром Зеленским пресс-конференцию. К тому же президент Украины отметил, что в момент, когда они вместе с Рютте возлагали цветы на Майдани, российский самолет-носитель уже вышел на рубеж пуска ракет.
Какие заявления звучат из России на этом фоне?
Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что Москва, мол, готова к компромиссам в переговорах с Украиной, но не поступится базовыми принципами. Особое внимание он уделил вопросам безопасности России, включая защиту русского языка и православной церкви.
В свою очередь представитель Путина Дмитрий Песков цинично отметил, что позиция президента России по встрече с Зеленским не изменилась, она возможна только в Москве. В то же время Песков анонсировал, что в ближайшее время состоится очередной раунд переговоров