Трампа спросили, врал ли Путин о перемирии: президент США дал неоднозначный ответ

У Дональда Трампа спросили, считает ли он, что Владимир Путин обманывал его относительно обязательства соблюдать режим прекращения огня в Украине. В ответ на это президент США дал неоднозначный ответ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Врал ли Путин Трампу?

В ответ на вопрос о лжи Владимира Путина Дональд Трамп ответил, что не стал бы использовать слово "обманывал".

Президент США отметил, что иногда у них были хорошие разговоры с главой Кремля, и ему казалось, что Путин может согласиться на перемирие, но потом ничего не происходило.

По словам Трампа, такое случалось слишком часто, и ему это не нравилось.

Напомним, в понедельник, 28 июля, Дональд Трамп заявил, что намерен уменьшить 50-дневный срок, который дал Путину. За это время Россия должна заключить мирное соглашение или же столкнется с жесткими тарифами.

К тому же президент США заявил, что он больше не планирует проводить телефонные разговоры с Владимиром Путиным. Трамп объяснил, что Путин во время разговора всегда "приятный и относится с уважением", однако уже на следующую ночь после этого массированно бомбит украинские города ракетами, из-за чего умирают люди.