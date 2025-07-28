Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПИ Андрея Коваленко.

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Как Украина реагирует на сокращение срока Трампа на соглашение?

По словам Коваленко, очень хорошо, что в США понимают, что Путин не собирается прекращать войну. Он заметил, что российского диктатора его нужно бить, бить и еще раз – бить.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил Трампа за твердую позицию и четкий сигнал – мир через силу.

Президент Трамп заявил, что сокращает срок, который он дал Путину для завершения войны, потому что считает ответ очевидным. Путин понимает только силу – и это четко и громко донесено,

– указал Ермак.

По словам главы ОП, Владимир Зеленский полностью разделяет этот принцип.

Напомним, Дональд Трамп назвал новый дедлайн по завершению войны. Он составит 10 – 12 дней от 28 июля. В случае несоблюдения президент США обещает ввели 100-процентные тарифы на российскую нефть.

По словам Трампа, он очень разочарован Путиным. Он отметил, что сколько бы ни велись переговоры с россиянами, тот все равно потом начинает бомбардировки Украины.

"Я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что, думаю, я уже знаю ответ", – отмечал буквально за час до сокращения дедлайна.