Временный президент Венесуэлы Делси Родригес провела первые встречи в должности. Она говорила с послами Ирана, Китая и России. Это был знак для США от Родригес.

Зачем Делси Родригес встретилась с послами диктаторских стран?

Сразу после принятия присяги в должности временного лидера Венесуэлы Делси Родригес общалась на международные темы. На церемонии с чиновницей были трое дипломатов: послы Китая, Ирана и России.

Их встреча показала приверженность диктаторских стран к Венесуэле. Ранее именно эти государства осудили операцию США против венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Посол Китая в Венесуэле Лан Ху обнял Родригес, а представитель России Сергей Мелик-Багдасаров и посол Ирана Али Чегини поклонились ей.

Как пишут местные СМИ, Делси Родригес встретилась с представителями этих трех стран и тем самым продемонстрировала Соединенным Штатам, что политическая система Каракаса сохраняет преемственность и ориентацию на сохранение отношений с ключевыми союзниками.

Какие отношения Родригес имеет с США?

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что он и команда проводят "очень плавное общение" с Делси Родригес. Так государственный секретарь Марко Рубио, по словам Трампа, "свободно разговаривает с ней на испанском, и их отношения были очень крепкими". Чиновники Венесуэлы якобы знают, что страна нуждается в помощи и поэтому готовы иметь партнерские отношения с Соединенными Штатами.

