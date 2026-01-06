Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на HCH Televisión Digital.
Зачем Делси Родригес встретилась с послами диктаторских стран?
Сразу после принятия присяги в должности временного лидера Венесуэлы Делси Родригес общалась на международные темы. На церемонии с чиновницей были трое дипломатов: послы Китая, Ирана и России.
Их встреча показала приверженность диктаторских стран к Венесуэле. Ранее именно эти государства осудили операцию США против венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Посол Китая в Венесуэле Лан Ху обнял Родригес, а представитель России Сергей Мелик-Багдасаров и посол Ирана Али Чегини поклонились ей.
Как пишут местные СМИ, Делси Родригес встретилась с представителями этих трех стран и тем самым продемонстрировала Соединенным Штатам, что политическая система Каракаса сохраняет преемственность и ориентацию на сохранение отношений с ключевыми союзниками.
Какие отношения Родригес имеет с США?
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что он и команда проводят "очень плавное общение" с Делси Родригес. Так государственный секретарь Марко Рубио, по словам Трампа, "свободно разговаривает с ней на испанском, и их отношения были очень крепкими". Чиновники Венесуэлы якобы знают, что страна нуждается в помощи и поэтому готовы иметь партнерские отношения с Соединенными Штатами.
Что предшествовало?
В минувшие выходные Николаса Мадуро задержали в его собственной спальне и затем доставили в суд.
Его подозревается в наркотерроризме, сговоре с целью импорта кокаина и хранения пулеметов и разрушительных устройств. Жена Мадуро Силия Флорес также заключена в тюрьму.
После этого временным лидером Венесуэлы стала вице-президент Делси Родригес. Она пообещала обеспечить стране спокойствие.
Устранение президента Венесуэлы Мадуро может повлиять на геополитическую ситуацию. Лидеры России и Китая, по мнению аналитиков, могут воспользоваться ситуацией для получения выгоды.