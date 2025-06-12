В Швеции пройдет "тайная" встреча высокопоставленных чиновников по Украине, – СМИ

В Стокгольме, столице Швеции, состоится "тайная встреча" Бильдербергской группы. В рамках обсуждений также поговорят о будущем Украины.

Встреча состоится в четверг, 12 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Что известно о тайной встрече

Согласно обнародованной информации, встреча продлится с 12 по 15 июня, и будет "тайной", поскольку состоится в отеле Grand Hotel без трансляций дебатов и пресс-конференций.

Участие во встрече примут генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, президент Финляндии Александр Стубб.

Также, как отмечается, на встрече будут присутствовать министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также спикер Бундестага Юлия Клекнер.

По данным издания, планируют обсудить евроатлантические отношения, будущее Украины, экономику США, Европу, Ближний Восток, а также инновации в сфере обороны, искусственный интеллект и вопросы миграции.

К слову, накануне в Одессе состоялся саммит "Украина – Юго-Восточная Европа". В нем приняли участие украинские чиновники, а также представители стран Балканского региона, обсудили будущее Украины.